Murió Giorgio Armani, el icónico diseñador de moda italiano, a los 91 años

ROMA.- Adiós a “re Giorgio”. Murió este jueves, a los 91 años, el reconocido estilista y diseñador de moda Giorgio Armani.

“Con profundo pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor. El Señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”, indicó un comunicado de su imperio.

El velatorio estará abierto desde el sábado hasta el domingo, de 9 a 18, en Milán, en Via Bergognona 59, en el Teatro Armani, de acuerdo a la voluntad del creador de una marca icónica no sólo de ropa, sino también de accesorios, perfumes y hasta muebles.

El icónico diseñador italiano Giorgio Armani murió a los 91 años ANDREAS SOLARO� - AFP�

Lo acompañaron hasta el final, a su lado, su familia y su pareja de los últimos veinte años, Leo dell’Orco, informó el Corriere della Sera, que destacó que la noticia del fallecimiento sorprendió a todos.

Hace unos días, de hecho, desde su empresa un comunicado había anunciado que Armani había decidido comprar “La Capannina”, legendaria discoteca de la localidad balnearia “vip” de Forte dei Marmi, algo que había definido un gesto “afectivo, un retorno a los orígenes”: en la década de 1960, justamente en ese local sobre el mar había conocido a Sergio Galeotti, quien se convirtió después un compañero de vida y de trabajo.

Giorgio Armani en uno de sus desfiles Luca Bruno� - AP�

