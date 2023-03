Nadar en el Sena, un “sueño” cada vez más próximo por los Juegos Olímpicos de París

Rendre la Seine et la Marne baignables.



C'est notre objectif pour 2024. 1,4 milliard d'euros investis, dont la moitié par l’État.



À J-500, nous sommes en passe de réussir ce qui sera l'un des plus beaux héritages des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. pic.twitter.com/ZB9FIJYjh3