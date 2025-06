Netanyahu se abre a “ampliar los acuerdos de paz” de Israel y crece la expectativa por las negociaciones por Gaza

TEL AVIV.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este jueves que ve una ocasión “de ampliar los acuerdos de paz” después de la guerra con Irán, mientras crece la expectativa por las negociaciones para el fin de la ofensiva contra Hamas en Gaza.

“El Señor fortalecerá a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Luchamos con fervor contra Irán y logramos una gran victoria. Esta victoria abre una oportunidad histórica para una expansión significativa de los acuerdos de paz”, dijo Netanyahu en un video en hebreo publicado horas después de un informe que indicaba que el gobierno israelí y el presidente estadounidense Donald Trump habían acordado una visión que permitiría el fin de la guerra en Gaza en dos semanas y la firma de acuerdos de paz entre los estados árabes e Israel.

“Junto con la liberación de nuestros rehenes y la derrota de Hamas, se abre una ventana de oportunidad que no podemos permitirnos desaprovechar. No podemos desperdiciar ni un solo día”, añadió Netanyahu.

אנחנו נלחמנו בעוז נגד איראן - והשגנו ניצחון גדול. הניצחון הזה פותח הזדמנות להרחבה דרמטית של הסכמי השלום. אנחנו עובדים על כך במרץ.



לצד שחרור חטופינו והכרעת החמאס, יש פה חלון הזדמנויות שאסור להחמיץ אותו. אסור לבזבז אפילו יום אחד. pic.twitter.com/3GBYA2twJI — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 26, 2025

Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, anticipó a la cadena en la CNBC que se esperan “importantes anuncios sobre los países que se unirán a los Acuerdos de Abraham”, es decir, en referencia a la normalización de relaciones entre Israel y países árabes, sin especificar qué naciones podrían estar involucradas.

“Vemos una nueva era en la que quizás algunos de estos estados del Golfo y árabes puedan adherirse a los Acuerdos de Abraham (...) Esperamos mantener una paz duradera en la región y el presidente quiere lograrlo con una solución diplomática, pero como demostró el sábado por la noche, no teme usar la fuerza”, dijo este jueves la vocera presidencial, Katherine Leavitt.

“El presidente quiere ver paz en este mundo. No quiere ver a los Estados Unidos arrastrado a estos conflictos. Nuevamente, no tiene miedo en usar la fuerza si tiene que hacerlo, pero el presidente ya ha demostrado que puede poner a los Estados Unidos primero y lograr la paz al mismo tiempo. No son objetivos mutuamente excluyentes”, agregó Leavitt.

Según la cadena CNN, Netanyahu tenía previsto reunirse este jueves con su círculo más chico de asesores para discutir la estrategia en Gaza. El tema genera grandes divisiones en su coalición de gobierno: la extrema derecha pide intensificar la guerra, mientras que otros sectores dicen que tras el “éxito” en Irán se abre una oportunidad para terminar el conflicto de Gaza.

Además, Axios informó que Netanyahu quiere reunirse con Trump en la Casa Blanca en las próximas semanas.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump en su reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington el 7 de abril del 2025. POOL

“Es hora de mostrar valentía y decir alto y claro: devuelvan a los rehenes, cesen los combates. Esa es la solución adecuada, es la única manera de completar la victoria israelí”, declaró el miércoles el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de Israel.

Qatar, que ha actuado como mediador durante las negociaciones entre Israel y Hamas, afirmó que el alto el fuego con Irán ha impulsado la reanudación de las conversaciones en Gaza. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed Al Ansari, afirmó que el país se había puesto en contacto con “todas las partes” para intentar reanudar las conversaciones.

“Hay muchos detalles que no puedo comentar ahora sobre el acuerdo vigente, pero puedo asegurarles que son los mismos parámetros los que entran y salen de las conversaciones”, declaró a CNN. Las conversaciones se han estancado durante meses y los negociadores no han logrado superar las dificultades para avanzar hacia un acuerdo.

Este jueves, Trump pidió a Israel que indulte a Netanyahu o cancele su juicio por corrupción, afirmando que Estados Unidos lo salvaría como hizo con su país.

Netanyahu fue acusado en 2019 en Israel por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, todos los cuales Netanyahu niega. El juicio comenzó en 2020 e incluye tres causas penales. Se ha declarado inocente.

Un alto funcionario israelí declaró a la emisora ​​pública Kan que la publicación del presidente Trump en Truth Social, en la que pedía el fin del juicio a Netanyahu, “no fue enviada sin motivo”.

“Forma parte de una iniciativa más amplia destinada a poner fin a la guerra en Gaza, la liberación de todos los rehenes, el fin del juicio a Netanyahu y una importante medida regional”, afirmó el funcionario.

La guerra comenzó cuando Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel el 7 de octubre de 2023, provocando la muerte de casi 1200 personas, en su mayoría civiles, y tomando como rehenes a otras 251 en Gaza.

Palestinos portan paquetes de ayuda humanitaria distribuidos por la Fundación Humanitaria de Gaza, operada por la organización respaldada por Estados Unidos, en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza, el jueves 26 de junio de 2025. Abdel Kareem Hana - AP

En respuesta, Israel lanzó una campaña militar que ha matado a más de 56.000 palestinos, la mayoría civiles, según las autoridades sanitarias locales de Gaza.

Al menos 103 palestinos murieron por fuego israelí en las últimas 24 horas, según las autoridades sanitarias locales, entre ellos algunos baleados cerca de un punto de distribución de ayuda, el último de una serie de incidentes de este tipo. El Ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

Veinte rehenes permanecen cautivos en Gaza, mientras que Hamas retiene también los cadáveres de 30 muertos.

Agencias Reuters, ANSA y AFP