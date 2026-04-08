Netanyahu: “Tenemos más objetivos por cumplir y estamos listos para reanudar los combates en cualquier momento”

TEL AVIV.– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que su país obtuvo “resultados tremendos” tras la reciente escalada militar, en un contexto marcado por la frágil tregua que Irán acordó con Estados Unidos. Aunque Israel respaldó ese alto el fuego impulsado por Washington, Netanyahu dejó en claro en un discurso televisado que esto no marca “el fin de la campaña contra Irán”.

En un video de casi 8 minutos, el premier afirmó que el entendimiento no abarca todos los frentes abiertos en la región y que su país se encuentra listo para reanudar los combates, como ya lo hizo en el Líbano. “Esto no es el final de la guerra, sino una parada en el camino hacia el logro de todos los objetivos”, aseguró el israelí, al mismo tiempo que lanzó una amenaza: “Seguimos con el dedo en el gatillo”.

El primer ministro resaltó los “inmensos avances que logró el Estado de Israel”, aquellos que hasta hace poco parecían “completamente imaginarios”. “Irán está más débil que nunca. Israel está más fuerte que nunca”, sostuvo, al tiempo que aseguró que las fuerzas israelíes golpearon el programa de misiles iraní y objetivos nucleares clave, retrasando sus capacidades “por muchos años”.

Netanyahu celebra “resultados tremendos” y excluye a Hezbollah de la frágil tregua con Irán ANWAR AMRO - AFP

Sus declaraciones se producen en medio de críticas internas por los resultados aún inciertos del conflicto. En ese marco, el líder israelí insistió en que el cese del fuego “no incluya a Hezbollah”, reafirmando su intención de mantener la presión militar sobre el grupo libanés. “Atacamos 100 objetivos en 10 minutos”, dijo Netanyahu, “en lugares donde Hezbollah confiaba en que estaban a salvo”.

Luego quiso dirigirse directamente a los residentes del norte de Israel, a los que les transmitió que él mismo y su gobierno están “obligados” a restablecer la seguridad en su zona. Con el mismo foco, pidió “inclinar la cabeza ante nuestros seres queridos que cayeron en esta batalla” y “abrazar a las familias enlutadas”.

En esa misma línea, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló más temprano en una entrevista con PBS News Hour que el Líbano no fue incluido en el acuerdo precisamente “debido a Hezbollah”, lo que refuerza la idea de que los enfrentamientos en ese frente continuarán pese a la tregua entre Washington y Teherán.

La publicación de Netanyahu tras su declaración televisiva

El primer ministro israelí aseguró que su gobierno no fue tomado por sorpresa por el alto al fuego decretado por Donald Trump, con Irán. “El alto el fuego temporal se logró en coordinación con Israel, los estadounidenses no nos sorprendieron en el último minuto”, afirmó. En ese marco, defendió la necesidad de las operaciones militares “León ascendente” y “Furia épica”, al sostener que, de no haberse llevado a cabo, Irán “habría tenido un arma nuclear hace mucho tiempo” y contaría con miles de misiles para amenazar a Israel.

Netanyahu también subrayó el impacto de la ofensiva israelí sobre las capacidades militares iraníes. “No solo destruimos los misiles de Irán, sino también su capacidad para fabricarlos” y agregó los iraníes solo dispararon los que les quedaban en existencias”. Además insistió en que las acciones israelíes hicieron retroceder al régimen iraní “muchos años”. A su vez insistió en que tanto Israel como Estados Unidos coinciden en que el material nuclear enriquecido debe salir de Irán, ya sea mediante un acuerdo o por la fuerza si fuera necesario.

Netanyahu también habló de las sólidas relaciones con el presidente Trump Joe Raedle - Getty Images

Por último, destacó la solidez de su vínculo con Trump, al revelar que mantienen contacto diario y desestimar versiones sobre tensiones bilaterales. “Puedo asegurarles que Trump y yo hablamos todos los días, y nos reímos cuando oímos comentarios que dicen que nuestras relaciones no son buenas”, dijo Netanyahu. “Presidente Trump, mi amigo Donald, quiero agradecerle nuestra profunda amistad”, agradeció. También dijo que recibió halagos del mandatario para el pueblo israelí y que el republicano le dijo: “Ustedes son geniales”.

Agencia AFP