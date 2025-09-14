Netanyahu y Rubio rezaron juntos en el Muro de los Lamentos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pocos días después de haber bombardeado Qatar, subraya la “fortaleza” de los lazos entre Israel y Estados Unidos.

“Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fortaleza de la alianza israelí-estadounidense”, dijo Netanyahu, en diálogo con la prensa. Tras la visita al Muro, comparó la relación entre las naciones: “Es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de los Lamentos que acabamos de tocar”.

Benjamín Netanyahu, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Muro de los Lamentos

Netanyahu hizo hincapié en que desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y el nombramiento de Rubio “esta alianza nunca ha sido más fuerte”. “Lo apreciamos profundamente”, añadió, antes de darse la mano y abandonar juntos el lugar.

Luego de rezar juntos en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, Netanyahu y Rubio recorrieron varios túneles subterráneos en la zona.

Ambos, acompañados por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y las esposas de los tres, fueron guiados por la directora ejecutiva del centro, Suli Eliav.

Marco Rubio, Mike Huckabee y Netanyahu rezan en el "Muro de los Lamentos" en Israel

La agenda de Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos inició este sábado una gira internacional que tuvo como primera parada Israel, un país que visitó por última vez en febrero. Allí, reitera los principales argumentos de la administración de Donald Trump sobre el conflicto, entre ellos las críticas a un reconocimiento unilateral del Estado de Palestina que “recompense el terrorismo de Hamas”.

Rubio “reafirmará el compromiso de Estados Unidos con la seguridad israelí”, indica una nota en la que el Departamento de Estado apeló a una serie de “objetivos comunes”, entre ellos que Hamas “nunca” gobierne la Franja de Gaza o que sean liberados todos los rehenes aún en manos de milicianos palestinos.

La agenda incluye encuentros con familiares de estos rehenes, así como con dirigentes políticos locales con los que aspira a examinar las “metas” de la ofensiva militar israelí. Dejará claro el apoyo de Washington al Gobierno de Benjamin Netanyahu frente los procesos judiciales iniciados en el Tribunal Penal Internacional de Justicia (TPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), considerados “lawfare”.

Tras Israel, Rubio viajará a Reino Unido para sumarse a la delegación del Gobierno de Estados Unidos que acompañará a Trump en su visita de Estado. En esta segunda escala mantendrá una reunión con la nueva ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, recién nombrada para el cargo.

Con información de Europa Press.