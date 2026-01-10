Nicaragua y Venezuela liberan más presos políticos tras a presión de Trump
Tras los anuncios de excarcelación, en Managua hubo liberaciones rápidas, mientras que en Caracas el proceso avanza con lentitud y mantiene a las familias en vilo
CARACAS.- Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela anunciaron liberaciones de presos políticos en medio de presiones de Estados Unidos. En la práctica, los procesos avanzan de forma desigual y sin información completa sobre el alcance de las excarcelaciones.
La embajada de Estados Unidos en Managua aseguró ayer en un mensaje en la red social X que, mientras Venezuela liberó a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua “más de 60 personas” seguían “injustamente detenidas”. Entre otros motivos, por manifestar su apoyo a la captura del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado incondicional de los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad! https://t.co/XKoDmuvNJ8— USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) January 9, 2026
Tras estos reclamos de Washington, el gobierno de Nicaragua excarceló hoy a “decenas” de personas. A través del sitio oficialista El 19 Digital, el gobierno anunció que “al conmemorarse 19 años” de Daniel Ortega al poder “regresaron a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional”.
En fotografías y videos difundidos por la prensa oficialista se observa a varios detenidos abrazados con familiares convocados para recibirlos, mientras otros exhiben los documentos de excarcelación.
“Esta actividad es símbolo de nuestro invariable compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa y tranquila”, precisó la nota oficial, sin identificar a los liberados ni detallar los motivos o circunstancias de su detención.
Por otro lado, en Venezuela el proceso avanza a paso lento. Cientos de familias permanecen en la incertidumbre 48 horas después del anuncio del gobierno interino de Delcy Rodríguez sobre la liberación de presos políticos, también tras presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, debido a la ausencia de una lista oficial con los nombres y el número total de personas que serían excarceladas.
Según la ONG Foro Penal, el número de presos liberados ascendió hoy a 12, con tres nuevas liberaciones en las últimas horas. La más reciente, informó el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, fue la del ciudadano ítalo-venezolano Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, conocido como “Nino”, arrestado el 30 de septiembre de 2024. Previamente habían sido liberados la voluntaria y feligresa Aracelis Balza, en el estado de Trujillo, y Virgilio Laverde, dirigente del partido opositor Vente Venezuela, en el estado de Bolívar.
La Plataforma Unitaria Democrática reportó que el balance de “presos políticos excarcelados” desde el anuncio de liberación llega a 22, y difundió la lista de nombres. La organización contabiliza un universo de más de mil presos detenidos por razones políticas.
ACTUALIZACIÓN:— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) January 10, 2026
Siendo las 5 pm del día 10 de enero de 2026, esta es la cifra actualizada de presos políticos liberados que tenemos confirmada.
Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares.… pic.twitter.com/USzBANmgYf
Familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos realizan vigilias frente a los principales centros de detención en Caracas y en distintas ciudades del país. “Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelación para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares”, reclamó la coalición opositora en un comunicado.
Mientras tanto, los custodios afirman no tener información. Según usuarios de la red social X, desde el interior de algunos cuarteles se escuchan gritos de presos que piden libertad y entonan el himno nacional venezolano.
Agencias AFP y ANSA
