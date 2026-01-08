Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

CARACAS.– El gobierno venezolano anunció este jueves la liberación de un “número importante” de presos políticos, incluidos ciudadanos extranjeros, como un “gesto de paz unilateral”, en medio de las negociaciones que mantiene la presidenta interina Delcy Rodríguez con Estados Unidos tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien evitó precisar cifras o nombres. “Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, afirmó en declaraciones a la prensa en el Palacio Legislativo.

#Ahora Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional: el gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. #8Ene



Noticia en desarrollo.. pic.twitter.com/HDmFZMeTYa — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) January 8, 2026

Rodríguez sostuvo que las excarcelaciones “están ocurriendo desde este mismo momento” y remarcó que se trata de una decisión adoptada de manera unilateral. “Es un gesto de paz que no fue acordado con ninguna otra parte”, subrayó, al tiempo que indicó que en las próximas horas se conocerá el número total de personas beneficiadas por la medida.

El jefe del Parlamento agradeció además la intermediación de actores internacionales en el proceso, entre ellos el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Brasil Lula da Silva y el gobierno de Qatar.

“Buenas noticias!”, escribió en la red X el abogado Alfredo Romero de la ONG Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela.“Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, completó Romero.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que cuatro ciudadanos españoles ya fueron liberados en Venezuela. Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe. Además, hay en torno a una quincena de reclusos con doble nacionalidad hispanovenezolana, aunque hasta el momento no se informó cuántos de ellos podrían haber quedado también en libertad.

La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (conocida como "El Helicoide") en Caracas, Venezuela, el 12 de septiembre del 2022.

El anuncio se produce en un contexto de fuertes presiones internacionales y negociaciones diplomáticas abiertas tras la detención de Nicolás Maduro, bajo la atenta mirada de organizaciones de derechos humanos que desde hace años reclaman la liberación de presos políticos y mayor transparencia sobre las condiciones de detención en el país.

En ese marco, referentes de la sociedad civil comenzaron a aportar detalles sobre las posibles primeras excarcelaciones. Martha Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, dijo a The New York Times que algunos de los primeros presos políticos que serían liberados de manera inminente son los detenidos en El Helicoide, un centro de reclusión señalado desde hace años por denuncias de torturas y abusos, que originalmente había sido proyectado como un moderno centro comercial en el corazón de Caracas.

Según datos de la ONG Foro Penal, hasta el 5 de enero había 806 presos políticos en Venezuela. Un día antes del anuncio oficial de Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado que la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) —en alusión al Helicoide— cerraría sus puertas. Sin embargo, Foro Penal advirtió que hasta el momento no se han registrado movimientos concretos en ese recinto a favor de las personas detenidas por motivos políticos.

Noticia en desarrollo

Agencia AFP