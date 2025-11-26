Nicolás Maduro encabezó una marcha en repudio al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe: “Es una coyuntura decisiva”

CARACAS.- Este martes, el chavismo marchó por las calles de Caracas con el objetivo de denunciar “amenazas” de Estados Unidos, tras haber declarado al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Según la Casa Blanca, Nicolás Maduro dirige dicho organización criminal. Por el contrario, el mandatario venezolano niega la acusación.

Este ida y vuelta de mensajes se dio en el marco de un despliegue de buques de guerra llevado a cabo desde agosto en el Caribe por parte de Estados Unidos, con la justificación del combate contra el narcotráfico. El gobierno venezolano denuncia que este despliegue es el primer paso para derrocar a Maduro y apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo de su país.

Este martes, en Venezuela, se llevó a cabo en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro

Desde una tarima, este martes, Maduro, acompañado por el alto mando militar y sus ministros, dijo que Venezuela enfrenta una “coyuntura decisiva” que requiere la unión nacional. El lugar elegido para brindar ese discurso fue el patio de honor de la Academia Militar de Venezuela, ubicado en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país.

“No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía, que nadie se excuse. ¡Prohibido fallar! La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio”, sostuvo. Durante su discurso, el mandatario portó la espada de Perú, una reliquia y símbolo independentista otorgada a Simón Bolívar hace 200 años.

Este martes, las calles de Caracas fueron el escenario de movilización en repudio al despliegue militar estadounidense en el Caribe

En el clima de la misma jornada, cargada de tensión y de movilización en las calles de Caracas, más tarde, el ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino, acusó al gobierno estadounidense de disponer “sus armas para la guerra”. “Bombarderos, buques, destructores, submarinos, todos equipados con misiles guiados, aviones de combate acercándose a las costas, tratando de intimidar un pueblo”, detalló.

Durante la marcha, América Romero, jefa comunal de 63 años en una barriada popular de Caracas, comentó a la AFP que están “preparados para hacer frente a todo lo que venga y rodilla en tierra con el presidente Nicolás Maduro”.

En el marco de una convocatoria marcada por la movilización de las personas que apoyan al gobierno de Maduro, el mandatario señaló que el país atraviesa una "coyuntura decisiva"

Para Nuris Monagreda, militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de 48 años, las maniobras militares estadounidenses son una amenaza. “Nuestro presidente ha querido mantener la diplomacia. Sin embargo, vemos como una acción agresiva que ellos estén en nuestras costas”, aseguró. Y agregó: “Están muy cerca de nuestras costas con buques de guerra, es amenazante”.

Estados Unidos mandó al jefe del Estado Mayor, Dan Caine, a Trinidad y Tobago y al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a República Dominicana para discutir acciones contra el narcotráfico en el Caribe.

Con información de AFP.