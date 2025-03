“Ningún equipo de rescate vino”: desesperación y reclamos en el epicentro del desastre por el terremoto en Myanmar

MANDALAY, Myanmar.- Horas después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,7° azotara Myanmar y destruyera varios edificios en Mandalay el viernes, los sobrevivientes se abrían paso entre los escombros con sus propias manos en un intento desesperado por salvar a los que seguían atrapados.

Los cables eléctricos caídos, las rutas destruidas y la falta de equipos hicieron que el trabajo de rescate fuera aún más difícil en una ciudad que ya sufre por una guerra civil que está en su cuarto año. Un residente y los equipos de rescate de la segunda ciudad más grande del sudeste asiático dijeron a Reuters que estaban luchando por sacar a los sobrevivientes que pedían ayuda a gritos. Otros luchaban por asimilar todo lo que habían perdido.

“Hay a por lo menos cien personas atrapadas dentro”, dijo Thaw Zin, un voluntario que estaba sentado frente a un condominio destruido. “Estamos haciendo todo lo posible con lo que tenemos”.

Un rescatista intenta liberar a un residente atrapado bajo los escombros del destruido complejo Sky Villa Condominium en Mandalay el 29 de marzo de 2025, un día después de que un terremoto azotara el centro de Myanmar SAI AUNG MAIN - AFP

Htet Min Oo, de 25 años, realizaba rituales previos a la oraciones de Ramadán cuando su casa se derrumbó junto con parte de la mezquita. La mitad de su cuerpo quedó atrapada entre los escombros de un muro que sepultó a dos de sus tías. Los vecinos corrieron a sacarlas, pero sólo una sobrevivió.

Al no disponer de maquinaria pesada, intentó desesperadamente retirar los escombros con las manos, pero no pudo hacerlo. ”No sé si siguen vivos bajo los escombros. Después de tanto tiempo, no creo que haya esperanza”, dijo. “Hay demasiados escombros y ningún equipo de rescate ha venido a por nosotros”, añadió con la voz temblorosa. Luego rompió en llanto.

Ye Aung acompaña a su esposa Phyu Lay Khaing en su camino al hospital después de que ella fuera rescatada de los escombros de un edificio de apartamentos derrumbado en Mandalay el 29 de marzo de 2025, un día después de que un terremoto azotara Myanmar. SAI AUNG MAIN - AFP

Su Wai Lin logró escapar con su marido y su suegra cuando ocurrió el terremoto, pero su marido corrió a su edificio de departamentos en Mandalay para salvar a su vecino de 90 años. Luego el edificio se derrumbó, y su marido y el vecino murieron. “No puedo expresar con palabras el dolor que siento”, indicó Wai Lin, embarazada de seis meses, llorando mientras hablaba en un hospital. “Mi hijo nacerá sin padre. Puede que hayamos sobrevivido físicamente, pero nuestros corazones y emociones están destrozados”.

El sábado, las calles estaban abarrotadas de ambulancias que se dirigían a Pyin Oo Lwin, una ciudad a unas dos horas en auto de Mandalay. Los hospitales saturados de esa ciudad, de unos 1,5 millones de habitantes, no podían aceptar más pacientes.

Una mujer herida en el terremoto del viernes espera recibir tratamiento en el hospital de 1.000 camas en Naypyitaw, Myanmar, el sábado 29 de marzo de 2025 Aung Shine Oo - AP

Tay Zar Lin recolectaba mangos cuando la tierra empezó a temblar. Se cayó del árbol en el que estaba y se rompió una pierna. El viernes, en un hospital de Mandalay, no había médicos disponibles, así que esperó toda la noche, con dolor, y finalmente vio a un médico el sábado por la mañana.

Tay Zar Lin, quien se casó el mes pasado, dijo que acababa de enterarse de que su esposa todavía estaba atrapada dentro de un edificio derrumbado que alberga la sastrería donde trabaja. “No sé si está viva”, dijo, con la pierna enyesada. “Rezo para que ayer por la mañana no haya sido la última vez que la vi”.

“No podemos ayudar porque no tenemos suficiente mano de obra ni máquinas para retirar los escombros. Pero no dejaremos de trabajar”, dijo un socorrista que intentaba liberar a 140 monjes de las ruinas de un edificio derrumbado en Amarapura, Mandalay.

Una pagoda dañada después de un terremoto, en el municipio de Wundwin, en la región de Mandalay, Myanmar Myo Kyaw Soe - XinHua

Myanmar lleva en crisis desde 2021, cuando los militares arrebataron el poder al gobierno electo, aplastaron brutalmente las protestas y desencadenaron un levantamiento armado sin precedentes.

“El fuerte terremoto golpeó al país en el peor momento posible”, declaró en un comunicado Sheela Matthew, subdirectora nacional del Programa Mundial de Alimentos. “Myanmar no puede permitirse otro desastre”.

El 29 de marzo, los rescatistas excavaron entre los escombros de los edificios derrumbados en una búsqueda desesperada de sobrevivientes después de que un gran terremoto azotara Myanmar y Tailandia SAI AUNG MAIN - AFP

La población de todo el país sufre una “violencia generalizada” y el sistema sanitario “quedó diezmado por el conflicto, desbordado por los brotes de cólera y otras enfermedades”, afirmó Mohammed Riyas, director para Myanmar del Comité Internacional de Rescate. “El estrés añadido de atender las necesidades de los heridos por el terremoto va a suponer una presión sin precedentes sobre unos recursos que ya están al límite”, agregó.

El ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Unidad Nacional, el gobierno civil paralelo que supervisa a algunas fuerzas prodemocráticas, dijo que desplegará tropas para ayudar en las labores de desastre.

“Policrisis”

Naciones Unidas indicó en enero que el país se enfrenta a una “policrisis” marcada por el colapso económico, la intensificación de los conflictos, los riesgos climáticos y la agudización de la pobreza. Más de la mitad del país carece de acceso a la electricidad y los hospitales de las zonas de conflicto están fuera de servicio. Más de 3,5 millones de personas fueron desplazadas internamente y muchas más se vieron obligadas a cruzar las fronteras en medio de los combates entre el ejército y un mosaico de grupos armados.

El número de muertos por un gran terremoto que azotó Myanmar y Tailandia superó los 1600 el 29 de marzo, mientras los rescatistas excavaban entre los escombros de los edificios derrumbados en una búsqueda desesperada de sobrevivientes MANAN VATSYAYANA - AFP

Nyi Nyi Kyaw, académico de Myanmar en la Universidad de Bristol, escribió que la pérdida de una “parte significativa de la juventud (del país), en particular de los hombres jóvenes, debido al reclutamiento forzoso” en el ejército dificultará la respuesta a la catástrofe. “Las ciudades y los pueblos están desiertos de jóvenes que antes habrían salido a la calle y se habrían movilizado para las labores de rescate y socorro”, señaló.

La junta de Myanmar hizo un llamado inusual a la ayuda internacional y el sábado volaron equipos de respuesta a catástrofes de Rusia, China, Singapur y la India. Sin embargo, los activistas de derechos humanos temen que la ayuda no llegue a la población sobre el terreno, ya que el régimen tiene un historial de bloqueo de la ayuda a zonas del país controladas por grupos de la oposición.

En Mandalay, los residentes entrevistados por Reuters dijeron que aún no habían recibido ninguna ayuda de las autoridades militares.

La gente observa cómo los rescatistas buscan sobrevivientes atrapados en el derrumbado edificio Sky Villa Condominium en Mandalay el 29 de marzo de 2025, un día después de que un terremoto azotara el centro de Myanmar SAI AUNG MAIN - AFP

Un rescatista dijo el sábado que habían pedido prestada maquinaria a empresas para ayudar a cribar entre los escombros. Afirmó que no habían recibido nada del gobierno militar, pero no quiso dar más detalles por temor a represalias.

Algunos residentes pidieron maquinarias en Facebook. En un desgarrador pedido de ayuda, un residente escribió que miembros de su familia habían sido aplastados bajo los escombros de una mezquita y que buscaba “desesperadamente recuperar sus cuerpos”.

“Necesitamos alquilar una grúa para retirar los pesados bloques de hormigón. Si alguien tiene información sobre dónde podemos alquilar una, que se ponga en contacto con nosotros”, solicitó.

