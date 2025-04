Noboa apostó a su sintonía con Trump para impulsar su reelección en Ecuador, pero ahora la candidata opositora usa los aranceles para pegarle

QUITO.- Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, los votantes ecuatorianos añadieron en las últimas semanas otra preocupación a las ya numerosas que venían arrastrando, de la inseguridad al desempleo, factores todos que están en juego a la hora de decidir el voto.

De pronto un factor externo, el arancel “básico” del 10% que le impuso Donald Trump, como a varias otras economías de la región y del mundo, vino a complicar las cosas todavía más. Y no solo a nivel económico, sino también político, porque se coló en la campaña.

Dadas las circunstancias, en Ecuador se habla de la necesidad urgente de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa, uno de los líderes de la región que mostró buena sintonía con Trump, fue el primero en hacer concesiones a Washington: los aranceles a los autos fabricados en Estados Unidos, que hasta ahora eran del 40%, bajarán desde este jueves al 10%.

El dato no es menor, porque Estados Unidos tenía casi nula presencia en el parque automotor ecuatoriano, muy detrás sobre todo de China, que domina el mercado. Solo el 1% de los autos extranjeros viene de Estados Unidos, contra el 50% de China, una hegemonía indiscutible.

Una simpatizante del presidente y candidato presidencial ecuatoriano Daniel Noboa porta una imagen de cartón a tamaño real de su candidato antes de su último mitin de campaña en Quito, el 9 de abril de 2025. GALO PAGUAY - AFP

Las repercusiones de los aranceles entraron rápidamente en la arena política, en tiempos de definiciones cerca de los comicios. Noboa se había reunido solo unos días antes con Donald Trump en Mar-a-Lago. Pero tanta familiaridad fue utilizada en su contra por la candidata opositora, Luisa González, que llevó agua para su molino.

“Si fue a hablar con Trump, y regresa y tenemos 10% de aranceles, es gravísimo porque va a afectar a las familias ecuatorianas que dependen de la exportación de banano, camarón y cacao”, dijo la candidata de izquierda sobre las tres principales exportaciones de Ecuador a Estados Unidos, que hasta ahora ingresaban sin aranceles.

Noboa salió al paso de las críticas por los aranceles, que en realidad no tenía manera de evitar porque eran para casi todos los países, señalando en una nueva vuelta de tuerca que terminarían beneficiando a Ecuador. Según explicó el mandatario, Ecuador será más competitivo porque otras naciones pagarán mucho más que el 10%.

El presidente Javier Milei, la secretaria general de presidencia Karina Milei, el presidente de Ecuador Daniel Noboa y la primera dama ecuatoriana Lavinia Valbonesi en la misa de St John´s en la investidura de Donald Trump el 20 de enero de 2025 X | Twitter Esteban Torres Cobo

El verdadero impacto de los gravámenes es difícil de determinar, pero los exportadores ecuatorianos ya están extremando el ingenio y buscando fórmulas creativas para capear la tormenta llegada del norte.

Con el estado actual de la economía, los ecuatorianos no tienen nada para regalar. El nuevo arancel incluso afecta al producto que hizo prosperar a la familia Noboa, la industria bananera. Es cierto que la mayoría de los productores de bananas de América Latina recibieron el mismo arancel, y están en un plano de igualdad. Honduras, Colombia, Costa Rica y Panamá están en el mismo 10%. Pero el problema los afecta a todos, por la probable reducción de la demanda del consumidor norteamericano.

“Todavía no se puede anticipar el efecto sobre las exportaciones, a Estados Unidos se dirige una quinta parte de las exportaciones no petroleras del Ecuador, que serían las más sensibles. El año pasado las exportaciones no petroleras fueron de 25.000 millones de dólares, de las cuales cinco mil millones fueron a Estados Unidos”, dijo a LA NACION el economista José Hidalgo Pallares, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES).

Fuerzas de seguridad desplegadas antes del último mitin de campaña del presidente y candidato presidencial de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito, el 9 de abril de 2025. GALO PAGUAY - AFP

Las variables son inmensas. Por ejemplo, las declaraciones de Noboa señalando que Ecuador caía “mejor parado” que otros tenían que ver con economías sobre todo asiáticas que compiten directamente y que quedaron en desventaja.

Según Hidalgo Pallares, sin embargo, “eso no significa que nos vaya a favorecer, porque otros mercados como China podrían por ejemplo verse invadidos por camarón asiático que busque entrar a ese mercado en reemplazo de Estados Unidos”, y complicar al camarón ecuatoriano.

Por si fuera poco, el nuevo giro de Estados Unidos esta semana, al suspender por noventa días los aranceles “recíprocos” con gran parte del mundo, vuelve a dejar a Ecuador en condiciones similares a los asiáticos, como Vietnam, que solo deberá pagar el básico de 10%.

Los exportadores ecuatorianos se están moviendo en distintos planos y repensando acuerdos para controlar los daños. Una delegación del gobierno, expertos y empresarios se reunió con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, para discutir el tema aranceles y buscarle la vuelta, a ver cómo mejorar la situación.

“La definición del presidente Trump en materia arancelaria marca un nuevo ordenamiento del comercio internacional que nos conduce a mirar y concretar con mucha agilidad, pero también con sentido estratégico, las acciones que como país nos permitan desmontar la sobretasa del 10% que enfrenta el Ecuador”, dijo a LA NACION Xavier Rosero, vicepresidente de la Federación de Exportadores del Ecuador.

Los directivos de la federación viajaron con la delegación del gobierno. Según explicó Rosero, se trata de subrayar las ventajas de dos economías complementarias.

“El Ecuador exporta un 85% de productos agroalimentarios que no se producen por condiciones geográficas y climáticas en Estados Unidos, como las frutas tropicales o el cacao, o que se producen en cantidades que no ponen en riesgo la producción local en Estados Unidos”, dijo Rosero.

“Por lo tanto eso permite aumentar la oferta en productos que consumen en ese país. Y por el contrario el Ecuador importa productos que son considerados industrias estratégicas para Estados Unidos, como el caso de maquinaria, equipo de transporte, farmacéuticos, que en el Ecuador no se producen y que por el contrario tecnifican a las empresas locales exportadoras”, añadió.

Ramiro Pellet Lastra Por