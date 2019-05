El diseño de la reconstrucción de la catedral de Notre Dam propuesto por Vincent Callebaut Architectures Crédito: Instagram

A un mes del incendio en la catedral Notre Dame de París , que devastó parte de la cúpula y derribó su icónica aguja, arquitectos y diseñadores de todo el mundo compartieron sus propuestas de reconstrucción a través de las redes sociales.

En lo que transcurrió desde aquella tarde de conmoción en Francia y hoy, se presentaron posibles ideas del nuevo diseño de la cubierta de Viollet-le-Duc del siglo XIX. Entre ellas, hay de todo tipo: desde piscinas, reservorios ecológicos, hasta monumentos a la llama que consumió nueve siglos de historia.

Los proyectos más sorprendentes, consignados por una nota publicada por el diario El País, provienen de estudios franceses, debido probablemente al impacto que les generó la inconmensurable pérdida. Sin un lineamiento específico y con pocas garantías de que alguno de los bosquejos resulte electo, los usuarios de las redes sociales dieron su opinión al respecto.

Vincent Callebaut - Centro 'eco-friendly' de producción agrícola

El arquitecto belga propone un edifico eco-friendly con una cubierta que genere energía y contenga una granja hidropónica. La estructura sería resuelta con vigas de madera laminada en combinación con elementos de vidrio, que captarían la luz y la transformarían en energía para albergar bajo ella unos huertos. En estas parcelas de cultivo crecerían alimentos que serían repartidos en la ciudad, incluso vendidos a los pies de la catedral. Un total de 25 kilos de vegetales, según calcula el arquitecto, serían producidos por metro cuadrado en estas instalaciones.

El diseño propuesto por Vincent Callebaut Architectures Crédito: Instagram

@vincentcallebaut

Mathieu Lehanneur - La llama

El diseñador francés rinde homenaje a la catedral con un diseño que simula la llama de fuego hecha en piedra de lava y con acabado dorado. Sirve para proponer lo que él considera una solución que responde tanto a los partidarios de devolver la catedral a su estado original, como a los que defienden una intervención coherente con el momento actual.

El diseño propuesto por Mathieu Lehanneur Crédito: Instagram

@mathieulehanneur

Fuksas - La fragilidad de la historia en cristal de Baccarat

La pareja italiana propone la reproducción de una nueva aguja con cristal de Baccarat, la región francesa, por ser un material que simboliza la fragilidad de la historia y la espiritualidad, empleando la luz como representación de lo inmaterial. Su nueva cubierta es una de las que reproduce de forma más literal las formas previas al incendio, pero con este acabado de vidrio y luz con el que buscan establecer un diálogo de lo nuevo con la huella anterior. Tanto la cubierta como la aguja podrían ser iluminadas desde dentro para convertirse en una suerte de linterna o faro en las noches parisinas.

El diseño propuesto por Fuksas Crédito: Instagram

@fuksas_architects

Studio Nab - Un criadero de abejas en la aguja

También propone el uso de cristal para convertir la cubierta de la catedral en el invernadero que pretenden construir. La propuesta quiere respetar la silueta original de la iglesia pero vincularla al tiempo actual, respondiendo a necesidades y asuntos del contexto en el que nos encontramos, como son el correcto uso de los recursos naturales y el empleo de energías renovables. Así, bajo el vidrio habría huertos y espacios para talleres sobre ecología, mientras que la aguja, lejos de reproducir su pasado gótico, se convertirá en un criadero de abejas, con múltiples niveles que sostienen numerosas colmenas, y a los que se accedería por una escalera central.

Diseño propuesto por Studio Nab Crédito: Instagram

@nab.studio.architect

David Deroo - La mejor aceptada por los ciudadanos en redes sociales

El arquitecto y artista francés David Deroo también apuesta por una solución intermedia o equilibrada entre revivir la historia pasada del edificio e incorporar las nuevas posibilidades técnicas de nuestro tiempo. Es una de las propuestas discretas más fieles a las formas originales de la iglesia, aunque no tiene especificaciones técnicas sobre los materiales. Es una propuesta con gran aprobación del público.

El diseño propuesto por David Deroo Crédito: Instagram

@deroodavid

Álex Nerovnya - Belleza 'millennial'

Es un proyecto que apuesta por una reproducción en vidrio de la cubierta con el significado de cambio, dado que la propia catedral ya ha experimentado sucesivas transformaciones a lo largo de los siglos. Para el arquitecto ruso no importa lo buena que sea la restauración, dado que no se volverá a un mismo estado anterior. Por ello, no se debe tener miedo a plantear algo diferente. Considera que París espera un nuevo diamante que debe ser diseñado para enfatizar la belleza millennial.

El diseño propuesto por Álex Nerovnya Crédito: Instagram

@alex_nerovnya

Vizum Atelier - 'Neo-neogótico': Conectar el cielo con la tierra

La propuesta de los eslovenos de Vizum Atelier continúa la idea que perseguían los arquitectos de las iglesias góticas de alcanzar el cielo con sus construcciones. En esta búsqueda, el estudio plantea una intervención que se concentra en el cruce de las naves, que reconstruye la cubierta según el estado previo al incendio. Eleva una aguja que hasta una altura que continúa luego su camino hacia el infinito en un haz de luz para conectar el cielo con la tierra.

El diseño propuesto por Vizum Atelier Crédito: Instagram

@vizumatelier

Kiss the architect - Una 'atontada locura' escultórica

El estudio asentado en Reino Unido y fundado por el chipriota Dakis Panayiotou presenta una imagen que no puede llegar a interpretarse como una propuesta consistente, sino que más bien es considerada un guiño u homenaje a este gran monumento. Resuelven la composición al colocar un pabellón en el lugar de la antigua aguja. Los arcos y bolas de esta construcción cambian de escala y adquieren de pronto un significado más escultórico u ornamental, componiendo lo que puede ser una de las imágenes más oníricas que hemos visto al respecto.

El diseño propuesto por Kiss the architect Crédito: Instagram

@kissthearchitect

AJ6 Studio - Juegos de luz y color

Este estudio de São Paulo se ha centrado en uno de los elementos más emblemáticos de la catedral, el rosetón, para desarrollar su propuesta a partir del vidrio tintado del que está compuesto. De esta manera, con un gesto bastante simplista proponen una cubierta y aguja conformadas en su totalidad a partir de este material. Un cierto juego de color provocado por el paso de la luz a través del vidrio podría ser interesante en esta propuesta que se queda en un planteamiento confuso, sin revisar adecuadamente la tradición barroca ni proponer un gesto desde la contemporaneidad.

El diseño propuesto por AJ6 Studio Crédito: Instagram

@aj6studio

Tara Sovtho - Una cubierta nacida de la costilla rusa

A partir de una postura algo inocente, el diseñador ruso lanza una propuesta desprendida de todo prejuicio. Sigue el mismo ritmo generado por los pilares y arbotantes de la parte conservada de la catedral y se relaciona con lo existente a través una serie de costillas que se unen en la crujía, para después ascender hacia lo que sería la aguja actual, fuertemente inspirada en las formas de la tradición arquitectónica rusa.

El diseño propuesto por Tara Sovtho Crédito: Instagram

@tarasovtho

Miysis - Esto sí es un bosque

Se vale del cristal como elemento para incorporar la contemporaneidad en la propuesta, pero reproduce las formas y volúmenes previos al incendio como estrategia para dialogar con su historia. El estudio belga ofrece un diseño con el aspecto de bosque, que emplea grandes elementos estructurales de madera en combinación con árboles reales, que serían plantados en los ejes centrales de las naves.

El diseño propuesto por Miysis Crédito: Instagram

@miysis_3d

Ulf Mejergren Architects - Una piscina para la contemplación

El estudio sueco Ulf Mejergren Architects propone una gran piscina concebida como un nuevo espacio público para la contemplación, que invite a la meditación y la reflexión que desencadena un espacio como el de Notre Dame. No hay aguja ni cubierta reconstruida, los arquitectos recuperan las estatuas de los apóstoles que habían sido retiradas durante la restauración y sobrevivieron al fuego, que ahora actuarán como guardianes de la gran piscina pública. La catedral no debería ser una isla en el tejido urbano, sino un espacio que pertenece a la ciudad y a la gente.

El diseño propuesto por Ulf Mejergren Architects Crédito: Instagram

@ulfmejergrenarchitects