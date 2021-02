Nueva York: cuatro ataques con cuchillo en el subte dejaron dos muertos y dos heridos

NUEVA YORK.- Entre la madrugada del viernes y la del sábado en el subte de Nueva York, Estados Unidos, se registraron cuatro ataques con cuchillo, que dejaron al menos dos muertos, y ahora las autoridades locales buscan a un hombre como único sospecho de las agresiones.

Al brindar información en una conferencia de prensa, la Policía indicó que tanto los muertos como los heridos, también dos, son personas sin hogar.

Es a partir de los datos brindados por las cámaras de seguridad que las autoridades identificaron a un hombre, que habría protagonizado todas las agresiones en la línea A del subte.

La seguidilla de ataques comenzó cuando una de las víctimas apareció muerta en un tren en Queens en torno a la medianoche del viernes, con múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el torso. Dos horas más tarde se encontró a una mujer de 44 años debajo de uno de los asientos, asesinada a puñaladas en el norte de Manhattan.

Además los dos ataques no mortales, que afectaron a un hombre de 67 años y a otro de 43 años, también fueron en el norte de la isla. Uno de ellos estaba durmiendo en una escalera cuando se despertó por un fuerte dolor en la espalda y ahí se dio cuenta de que había sido herido, de acuerdo con lo publicado por The New York Times.

En reacción a lo ocurrido, la Policía dijo que desplegó 500 agentes adicionales en la red de toda la ciudad como medida de precaución.

“A las víctimas, a las familias de las víctimas: estamos comprometidos al 100% en conseguir justicia (...) para dar una resolución de este terrible incidente’', dijo el comisario de la policía, Dermot Shea.

Si bien los agentes ya detuvieron a un hombre relacionado con el caso, no hay información certera sobre si se trata del agresor. Según la cadena CBS, se trata de “una persona de interés” y está siendo interrogada por los hechos.

Los ataques de las últimas horas hicieron a la ciudad recordar los hechos de octubre de 2019, cuando cuatro hombres sin hogar fueron asesinados a golpes mientras dormían en la calle en Chinatown. Randy Rodríguez Santos, un indigente con una enfermedad mental, fue acusado de los asesinatos.

Y pese a que a causa de la pandemia de coronavirus en la ciudad, una de las más afectadas por el brote en el país, el servicio del subte se vio limitado en cuanto a los pasajeros que pueden hacer uso, los delitos violentos aumentaros en 2020 respecto de 2019: las estadísticas muestran que se reportaron más agresiones, homicidios y robos.

Agencias AP y DPA

LA NACION