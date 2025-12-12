Tormenta de nieve en New York: las últimas actualizaciones del clima invernal del viernes 12 al domingo 14 de diciembre

Una nueva tormenta de nieve avanzará sobre la ciudad de Nueva York y provocará las primeras acumulaciones significativas de la temporada, en un fin de semana que también estará protagonizado por temperaturas heladas y ráfagas de viento intensas. El evento se alinea con la llegada de aire polar al noreste de Estados Unidos, donde dejará condiciones invernales severas.

Qué dice el pronóstico invernal para Nueva York

Desde este viernes por la noche comenzará a instalarse un escenario que permitirá que la tormenta invernal cobre fuerza durante el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Nueva York detalló en su pronóstico que el día continuará extremadamente frío, con valores que permanecerán muy por debajo de lo habitual para esta época del año.

El viernes se instalará un ambiente extremadamente frío en Nueva York, con temperaturas propias de mediados del invierno

Las temperaturas se mantendrán en rangos propios de mediados del invierno, luego de un amanecer que ya había dejado cifras inusualmente bajas. Según el análisis del organismo, el aire seco y el viento del oeste, con ráfagas que alcanzarán las 25 millas por hora (40 km/h), generarán una sensación térmica que se ubicará en los 20°F (-6°C) durante la tarde.

A lo largo de este viernes predominarán los cielos despejados, aunque por la noche comenzarán a aparecer nubes altas que anticiparán el deterioro del tiempo. En el área metropolitana de Nueva York, las mínimas quedarán en torno a los 28°F (-2°C). Así, la atmósfera quedará preparada para recibir la llegada del sistema invernal.

Los especialistas de Fox Weather explicaron que el avance de la tormenta ocurrirá en un contexto en el que el Vórtice Polar permitirá el ingreso de aire extremadamente frío desde Canadá. A medida que la circulación se debilite, esa masa gélida descenderá hacia el noreste y hará que cualquier humedad que se desplace sobre la región se transforme en nieve.

Lo que se espera para el sábado en Nueva York

Durante el sábado 13 de diciembre, la masa de aire comenzará a modificarse de manera gradual, aunque el ambiente continuará frío.

El viento girará hacia el oeste y sudoeste, un cambio que permitirá que las temperaturas alcancen valores cercanos a los 40°F (4°C) en la costa, mientras que en el resto de la región se moverán mayormente entre los 30 y 35°F (-1 y 1°C). Sin embargo, este incremento no será suficiente para evitar que el sistema deje nieve por la noche.

Aunque el ambiente continuará frío, el viento girará hacia el oeste y sudoeste durante el sábado, un cambio que permitirá que las temperaturas alcancen valores cercanos a los 40°F

El aumento de nubosidad será notorio a medida que transcurra el día. El NWS adelantó que la probabilidad de precipitaciones invernales irá en aumento desde las últimas horas del sábado, aunque el evento principal tendrá lugar después de la medianoche.

La combinación de perfiles térmicos fríos, altos valores de humedad y condiciones favorables para la formación de copos permitirá que la nieve se desarrolle con rapidez durante la madrugada del domingo 14 de diciembre.

La evolución del clima en Nueva York para el domingo 14 de diciembre

Entre la 1 y las 7 hs del domingo será cuando se registrarán los momentos de mayor intensidad en áreas cercanas a la ciudad de Nueva York, mientras que en sectores ubicados más al sureste, como Long Island, este período se extenderá aproximadamente hasta las 10 hs.

Entre la 1 y las 7 hs local del domingo se registrarán los momentos de mayor intensidad de la nevada en áreas cercanas a la ciudad

Se espera que la nieve llegue a la Gran Manzana antes del amanecer, lo que dejará sobre la zona metropolitana entre dos y tres pulgadas (cinco y 7,5 centímetros), cifras que coinciden con lo anticipado por Fox Weather para el corredor que abarca desde Maryland hasta Nueva Jersey y que incluye a la Ciudad de Nueva York.

En Long Island, la acumulación será mayor, con estimaciones que se ubicarán entre dos y cuatro pulgadas (cinco y diez centímetros). El evento representará la primera nevada significativa de la temporada para Nueva York y Filadelfia, a diferencia de Washington D.C. y Baltimore, que ya habían registrado nevadas medibles.