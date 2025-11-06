Nueva York: un auto explotó y al menos cinco personas resultaron heridas
Las víctimas son bomberos que habían acudido para controlar las llamas del vehículo que se había incendiado; el video de la poderosa explosión se viralizó en redes sociales
A menos de 24 horas de que Nueva York haya sido noticia tras las elecciones a la alcaldía, en las que se impuso el dirigente de izquierda Zohran Mamdani, se reportó la poderosa explosión de un auto en el barrio El Bronx, al norte de la ciudad estadounidense. Los primeros reportes indican que al menos cinco personas habrían resultado heridas.
Según informó ABC 7, serían todos bomberos que habían acudido a una llamada por el incendio del vehículo alrededor de las 19 (hora local) en la calle 955 Westchester Ave., entre Intervale Avenue y Kelly Street.
Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Jacobi, con diferentes diagnósticos por quemaduras, según precisó el mismo medio local.
El momento de la explosión quedó registrado en un video que enseguida se viralizó en redes sociales.
Las autoridades investigan qué provocó el incendio del vehículo y la sucesiva explosión. Se desconoce si se trató de un ataque o si fue producto de un desperfecto mecánico.
Nueva York atraviesa un clima de alta tensión política, luego de el demócrata Mamdani venciera a los candidatos republicanos en la elección distrital del martes y se quedara con la alcaldía, en medio de tensiones con el gobierno de Donald Trump, que lo calificó como comunista.
Según informó CBS, Los servicios de emergencia indicaron que se esperan retrasos en el tráfico y cierres de carreteras en los alrededores de Fox Street y Westchester Avenue mientras continúa la investigación.
Noticia en desarrollo.
