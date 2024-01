escuchar

Un hombre fue asesinado a quema ropa en el subte de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el momento menos esperado: cuando quiso mediar en una pelea que tenían dos personas por el volumen de la música dentro del vagón del servicio de transporte. El asesino le disparó en el hombro y la espalda y lo mató en el acto. No hay detenidos y la Policía busca a los implicados.

El violento hecho ocurrió el pasado domingo 15 de enero, cerca de las 20 cuando el subte se aproximaba a la estación Rockaway Avenue en Brownsville, a tan solo tres paradas de donde se iba a bajar Richard Henderson, la víctima fatal.

El hombre de 45 años, guía de tránsito en una escuela privada, volvía a su casa ubicada en Crown Heights, luego de haberse juntado con amigos para ver un partido de fútbol americano. Sin embargo, nunca se bajó del subte de Brooklyn.

Richard abordó el tercer vagón del mencionado subte y a las pocas paradas se desató una violenta discusión entre dos hombres. Uno era un pasajero y el otro un músico que tocaba en el tren mientras pasaba la gorra por propina. El intercambio verbal se transformó en una riña y enseguida en una pelea a los puños. Ante esta situación, Henderson no dudó en intervenir.

subte Instagram

Fue en ese momento, que uno de los dos le disparó a quema ropa y lo asesinó. Así lo narró su esposa, Jakeba, a The New York Times, luego de dialogar con los agentes de policía que intervinieron en el hecho. “ Le dispararon al intervenir en un altercado en el que no tenía nada que ver ”, dijo la mujer de la víctima. El subterráneo se detuvo en la estación de Franklin Avenue en Crown Heights, donde la Policía respondió a una llamada del 911 alrededor de las 20.15.

En febrero, la pareja iba a cumplir 30 años desde el momento en que se conocieron y en marzo iban celebrar su vigésimo año casados. “ Murió como un héroe. Murió haciendo lo que hizo: defender a los débiles ”, enfatizó Jakeba, quien recordó que siempre su marido se había involucrado en peleas para defender a personas de “matones”.

Tras el asesinato, que se suma a una serie de inconvenientes en la red de subtes desde el inicio de 2024 [un descarrilamiento y otra fatal muerte], se inició una investigación para identificar al autor material del crimen. Por el momento se desconoce si el atacante le disparó directamente a Henderson o si este se interpuso en un tiro que iba dirigido hacia la persona con la que peleaba en primera instancia. En 2023 hubo 1100 asesinatos por armas de fuego en Nueva York, 400 menos que en 2022, número que sigue en caída desde la pandemia de Covid-19.

Al respecto, el presidente de New York City Transit, Richard Davey, compartió un comunicado sobre lo ocurrido: ”Nuestros corazones están con la familia de Richard Henderson”. Esa familia, además de su esposa, involucra a tres hijos: Richard Jr., Lavina y Janaya, y dos nietas pequeñas. “Este es otro triste recordatorio de que la violencia armada no tiene lugar en esta ciudad”, explicó en el escrito y agregó: “Estamos cooperando plenamente con la investigación para garantizar que el perpetrador pueda ser llevado ante la Justicia”.

En diálogo con el mismo medio neoyorkino, Jakeba contó que se habían conocido de casualidad en su adolescencia, cuando ella salía con un amigo de Richard. Sin embargo, detalló que cuando lo vio fue amor a primera vista y enseguida entablaron una relación. “Él era quien hacía que todos bailaran, empujaba a todos a la pista de baile para que comenzara la fiesta”, mencionó y añoró: “Le gustaba Biggie Smalls, ese era su hombre”. “Tenía los dientes blancos más bonitos”, describió.

