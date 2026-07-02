Nueve monjes murieron en Tailandia embestidos por una camioneta conducida por un niño

Un niño de 11 años que conducía una camioneta por las calles de Tailandia atropelló y mató a nueve monjes budistas que participaban de un peregrinaje junto a la carretera en la provincia noroccidental de Mukdahan.

Otros 20 religiosos sufrieron heridas de distinta consideración, muchos de los cuales se encuentran graves, informó la Policía local. Investigan si el menor le quitó el vehículo a sus padres sin su permiso.

Una imagen de la camioneta que atropelló a los monjes HANDOUT - AFP/Ruamjai Mukdahan Rescue Foun

“El sospechoso es un niño. El vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa” del accidente, dijo a la prensa Pairoj Thaiphutsa, comandante de la policía provincial de Mukdahan luego del incidente del que fueron víctimas 35 monjes y cinco seguidores laicos.

Cinco de los religiosos murieron en el lugar del accidente y otros tres fallecieron en el hospital. La oficina provincial de Mukdahan anunció más tarde el deceso de la novena víctima.

Monjes que resultaron con heridas leves descansan en un templo cercano Phu Manorom temple

“Pedimos a los padres del niño que vinieran para determinar quién es responsable del cuidado del menor, para avanzar con el proceso legal”, agregó el oficial. Según la Policía, el niño tomó sin permiso la camioneta de sus padres y perdió el control del vehículo cuando se acercaba a las víctimas.

Nueve monjes tailandeses murieron embestidos por camioneta conducida por un niño

“Vi a un niño acercarse al volante de una camioneta. En ese momento, yo estaba cantando ‘Buddho, Buddho’”, un mantra de meditación, declaró un monje identificado como Phra Sompong en un video difundido por equipos locales de rescate. “Luego, de repente, el vehículo nos embistió a toda velocidad”, señaló.

“Por suerte, otro monje y yo logramos apartarnos a tiempo. Los nueve monjes que encabezaban la fila sobrevivieron, pero los demás, que fueron alcanzados por el vehículo, salieron despedidos por el aire”, añadió. Actualmente, hay cuatro monjes que se encuentran internados en estado crítico en un hospital local y otros diez presentan heridas graves.

Los monjes budistas son figuras profundamente respetadas en Tailandia, donde desempeñan un papel central en la preservación y transmisión de las enseñanzas de Buda. Es habitual verlos participar en ceremonias y procesiones públicas, así como recibir ofrendas de la población.

Vale aclarar que Tailandia figura entre los países con peores registros de seguridad vial del mundo. Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes y suelen estar asociados al exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el insuficiente cumplimiento de las normas de circulación.

Con información de la agencia AFP