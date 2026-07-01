La extrema derecha en Francia promete aires acondicionados para todos en medio de un intenso debate político sobre su uso

PARÍS.– La ultraderecha francesa promete aire acondicionado ahora, en lugar de soluciones climáticas para el futuro, en un intento por captar votos mientras Europa atraviesa temperaturas récord.

El diputado de Agrupación Nacional, Jean-Philippe Tanguy, presentó este martes un proyecto para instalar aire acondicionado en millones de edificios públicos y privados, con el objetivo de capitalizar el descontento de los votantes por la preparación del gobierno frente a la reciente ola de calor.

La propuesta no es exclusiva de Francia. En toda Europa, el aire acondicionado se está convirtiendo en un nuevo campo de batalla político —e incluso, en algunos casos, en un tema de las guerras culturales— mientras los gobiernos intentan adaptar infraestructuras envejecidas a temperaturas cada vez más agobiantes como consecuencia del cambio climático.

Turistas sufren el calor en París Christophe Ena - AP

El debate no sigue una división ideológica clara.

Si bien los partidos de derecha son los que más impulsan el aire acondicionado como una solución inmediata, incluso dirigentes de centroizquierda discuten si una Europa históricamente templada ya se volvió demasiado calurosa como para prescindir de este tipo de equipos.

Se trata de un asunto complejo. Las temperaturas sin precedentes que registra Europa están provocando muertes, y las políticas destinadas a reducir el uso de combustibles fósiles o adaptar las ciudades a un mundo más cálido no tendrán efectos inmediatos. Sin embargo, el uso masivo de aire acondicionado también puede agravar el problema a largo plazo, al incrementar la demanda energética —y, con ella, las emisiones que contribuyen al calentamiento global—, además de expulsar aire caliente hacia las calles.

Una persona se refresca en las fuentes del Trocadero Christophe Ena - AP

En Francia, Agrupación Nacional —que ha votado reiteradamente contra medidas destinadas a frenar el cambio climático— impulsa esta propuesta con la mira puesta en las elecciones presidenciales del próximo abril, en las que el partido cree tener su mejor oportunidad hasta ahora de llegar al poder.

Muchos franceses están molestos con la gestión del gobierno frente a las sofocantes temperaturas de la semana pasada, que alteraron el transporte, el calendario escolar y la actividad agrícola en distintos puntos del continente.

El calor también está poniendo bajo presión al sistema sanitario francés. Nicolas Revel, director general de los hospitales públicos de París, afirmó que espera que este año haya más muertes relacionadas con el calor que en 2025, cuando fallecieron 5700 personas, según la agencia AFP.

Duchas para refrescarse bajo la torre Eiffel Michel Euler - AP

Como respuesta, Tanguy propuso destinar 20.000 millones de euros hasta 2030 a un plan de refrigeración que incluye la renovación de viviendas, mejoras en el aislamiento térmico y la instalación de 40 millones de equipos de aire acondicionado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reelegido en 2022 con una ambiciosa agenda climática, tampoco ignora el tema. El gobierno ordenó recientemente la compra de 30.000 equipos de aire acondicionado para hospitales.

“Están en camino”, aseguró este martes el ministro de Finanzas, Roland Lescure.

En términos generales, sin embargo, solo el 28% de los hogares franceses cuenta con aire acondicionado, según la consultora especializada en transición energética Hello Watt. La cifra contrasta con más del 50% de las viviendas en países del sur de Europa como Grecia, Italia y España.

La agencia francesa para la transición ecológica (ADEME) recomienda, en cambio, soluciones alternativas. Un informe de 2024 propone opciones como el almacenamiento subterráneo de energía térmica o sistemas de refrigeración de edificios mediante la circulación de agua.

Se trata de un enfoque que parece contar con un amplio respaldo entre los franceses.

Según una encuesta de Elabe realizada la semana pasada, la mayoría considera que el aire acondicionado es apenas una solución de corto plazo frente al cambio climático. La excepción son los votantes de Agrupación Nacional, de los cuales la mitad cree que la instalación masiva de estos equipos debe ser la principal prioridad.

Todo indica que el debate tendrá un lugar central en la próxima campaña presidencial.

Ya sea que Marine Le Pen o Jordan Bardella representen a Agrupación Nacional en las elecciones de 2027, las encuestas muestran que el partido tiene altas probabilidades de llegar a la segunda vuelta.

Marine Le Pen y Jordan Bardella Thomas Padilla - AP

El movimiento del candidato presidencial de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, otro de los principales aspirantes para 2027, también presentó un plan que contempla instalar aire acondicionado en todos los hospitales públicos, geriátricos y escuelas.

Pero esa propuesta incluye una advertencia: una expansión masiva del aire acondicionado solo contribuiría a agravar el problema del calentamiento global.