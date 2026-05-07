Qué se juega en las negociaciones entre EE.UU. e Irán y los puntos que todavía traban un acuerdo
Washington y Teherán buscan un pacto limitado para frenar la guerra y reabrir Ormuz, pero persisten fuertes diferencias sobre el programa nuclear iraní, los misiles balísticos y las sanciones
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LONDRES.– Mientras el estancamiento por la guerra congelada entre Irán y Estados Unidos amenaza con provocar un colapso económico global, Washington y Teherán redujeron sus ambiciones de alcanzar un acuerdo de paz integral y ahora buscan un pacto limitado que postergue los asuntos más difíciles.
Esto es lo que se sabe sobre las propuestas que se discuten y los grandes conflictos que siguen sin resolverse tras la guerra:
¿En qué etapa están las conversaciones?
Fuentes de ambos bandos señalaron que los últimos esfuerzos diplomáticos apuntan a un memorando de entendimiento temporal para detener la guerra y permitir el tránsito a través del Estrecho de Ormuz mientras se negocia un acuerdo más amplio.
El esquema propuesto se desarrollaría en tres etapas: poner fin formalmente a la guerra, resolver la crisis en el Estrecho de Ormuz y abrir una ventana de 30 días para negociar un pacto más amplio.
Sin embargo, persisten diferencias incluso sobre este plan limitado. Cualquier acuerdo más profundo debería abordar disputas complejas como el programa nuclear iraní. El último acuerdo nuclear (firmado en 2015 y abandonado por Donald Trump en 2018) llevó años de negociaciones entre grandes equipos de expertos técnicos.
¿Cuáles son los principales temas en disputa?
El fin de la guerra
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que la guerra está cerca de terminar y que puede resolverse si Irán acepta ciertas condiciones.
Irán no confía ni en Trump ni en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Funcionarios iraníes recuerdan que Estados Unidos e Israel atacaron en febrero pese a existir un alto el fuego que había puesto fin a una campaña aérea previa el año pasado. Ambos conflictos comenzaron sin previo aviso mientras seguían abiertas negociaciones diplomáticas.
Teherán también menciona ataques israelíes durante treguas en Gaza y Líbano como motivos para dudar de que un nuevo cese del fuego pueda sostenerse. Por eso reclama algún tipo de garantía externa.
Ormuz y el bloqueo en el Golfo
Irán considera que su control sobre el Estrecho de Ormuz es su principal herramienta de presión, mientras que Washington ve el bloqueo sobre los puertos iraníes como el suyo.
Pero ambas partes sufren consecuencias. La economía iraní enfrenta una situación crítica y la imposibilidad de exportar petróleo podría derivar en problemas de almacenamiento y recortes de producción.
Al mismo tiempo, el bloqueo iraní del Estrecho de Ormuz provoca una crisis energética mundial a pocos meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos.
Irán quiere el reconocimiento formal de su control sobre Ormuz, aunque esa posibilidad enfrenta una fuerte oposición internacional.
El programa nuclear
Estados Unidos sostiene que Irán busca fabricar una bomba nuclear. Teherán siempre lo negó y asegura que su programa atómico tiene fines pacíficos.
La discusión se centra en el enriquecimiento de uranio, que puede utilizarse tanto para combustible nuclear como para producir material apto para una ojiva.
Washington exige que Irán renuncie durante 20 años a su derecho al enriquecimiento y entregue sus reservas de uranio altamente enriquecido. Irán reclama que se reconozca su derecho a enriquecer uranio.
Un eventual acuerdo podría incluir una moratoria de varios años al enriquecimiento y la exportación del uranio enriquecido, aunque esa posibilidad todavía parece lejana.
Misiles balísticos
Antes de la guerra, una de las principales exigencias de Washington era que Irán limitara el alcance de sus misiles balísticos para que no pudieran llegar a Israel.
Estados Unidos sostiene que la guerra degradó considerablemente el arsenal iraní y todavía no está claro si insistirá con esas limitaciones en un futuro acuerdo más amplio.
Irán siempre rechazó discutir su programa misilístico y afirma que su derecho a poseer armas convencionales no está en negociación. También sostiene que todavía conserva un gran arsenal.
Sanciones y activos congelados
La economía iraní arrastra años de sanciones, una situación que contribuyó al malestar social y a las protestas nacionales de enero.
Teherán necesita con urgencia el levantamiento de sanciones y la liberación de activos congelados. También reclama reparaciones por los daños de guerra, aunque actualmente parece improbable que Estados Unidos acepte esa demanda.
Irán había dicho anteriormente que cualquier acuerdo debía incluir la guerra israelí contra Hezbollah en el Líbano. Israel rechaza esa posibilidad y no está claro hasta qué punto Teherán insistirá con esa condición.
¿Qué piensan Israel y los países del Golfo?
Israel no participa directamente de las negociaciones. Netanyahu impulsaba continuar la guerra y difícilmente aceptaría que la campaña israelí contra Hezbollah quede condicionada a un acuerdo entre Washington y Teherán.
Los países del Golfo tampoco tienen una postura unificada sobre cómo terminar el conflicto. Fueron blanco de ataques iraníes durante la guerra y rechazarían un acuerdo que permita a Irán seguir amenazándolos o controlar el Estrecho de Ormuz, principal ruta comercial de la región.
Además, algunos gobiernos temen que Washington no priorice sus intereses durante las negociaciones.
¿Pueden intervenir Europa, China o Rusia?
Los países europeos mantienen sus propias sanciones contra Irán y quieren participar en cualquier acuerdo relacionado con el programa nuclear. Francia, Alemania y Reino Unido tuvieron un rol clave en el acuerdo de 2015.
Europa también ofreció colaborar para garantizar la libre navegación en Ormuz tras la guerra.
China, uno de los mayores compradores de petróleo del Golfo que atraviesa el estrecho, podría ser vista por Irán como un garante potencial de cualquier acuerdo. Sin embargo, Pekín no dio señales de querer asumir ese papel.
Irán también podría intentar que Rusia participe en un eventual acuerdo sobre sus reservas de uranio altamente enriquecido, aunque no está claro si Washington aceptaría esa intervención.
Agencia Reuters
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