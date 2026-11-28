Ocho militares murieron el pasado viernes en un accidente de helicóptero en Perú. Una de las víctimas era un piloto que había trasladado al papa León XIV durante su visita al país. Las fuerzas registraron solo un sobreviviente de la tragedia, aunque no especificaron la gravedad de sus heridas.

El incidente ocurrió durante una misión en Sonabamba, una localidad remota del valle de la Amazonía peruana de más de 48.000 kilómetros, donde existen laboratorios para elaborar cocaína y desde hace décadas permanecen refugiados exmiembros del extinto grupo terrorista Sendero Luminoso. Los remanentes del grupo brindan ahora seguridad a los cargamentos de cocaína que los narcotraficantes sacan por vía terrestre y aérea desde ese valle.

El operativo era para extraer a una patrulla militar cerca de Sonabamba, reportó el medio local La República.

Así quedó el helicóptero tras el accidente

El comando militar que opera en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) informó que localizaron el helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea y a los nueve militares que viajaban a bordo.

“Confirmamos el fallecimiento de ocho compañeros de armas: cinco de la Fuerza Aérea y tres del Ejército”, indicó en un comunicado. El sobreviviente fue trasladado a Lima para recibir tratamiento médico especializado.

Por el momento, se desconoce en qué día ocurrió el accidente ni sus causas. “Las circunstancias son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, a quienes vienen brindando todas las facilidades”, señaló el comando militar en el comunicado.

Ocho militares murieron en un accidente de helicóptero en Perú

El piloto que trasladó al Papa

Una de las víctimas fue identificada como Bruno Rivas Zegarra, un oficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que había trasladado al papa León XIV durante su visita al país. Zegarra iba como copiloto del helicóptero de matrícula 636.

Los otros siete fallecidos fueron identificados como los suboficiales de primera FAP Jorge Evanan Mendoza y Franklin Odar Yovera; los suboficiales de segunda FAP Luis Álcantara Castillo y Marcos Palomino Ayme, y los integrantes de la patrulla del Ejército Segundo Pereira Huayambe, Carlos Huanilo Santamaria y Crisólogo Contreras Huamán.

En tanto, el único sobreviviente fue el copiloto Enzo Espinoza Roque. Aunque se desconoce la gravedad de sus heridas, fue trasladado consciente a Lima, donde brindó declaraciones a la prensa sobre lo ocurrido.

El comunicado del Comando Especial VRAEM por la muerte de ocho militares en el accidente de helicóptero en Perú

“Tengo los mejores soldados, soldados que siempre, pese a las dificultades, estuvieron para afrontar las cosas más difíciles. Sin ellos no hubiera tenido éxito las misiones que nos encomendaron”, dijo, según reportó La República.

En el VRAEM la droga sale rumbo al Pacífico y después se envía por mar a Europa. Pese a las operaciones militares y policiales, los narcotraficantes también mantienen un puente aéreo para sacar droga hacia Bolivia mediante avionetas y pistas clandestinas que reconstruyen después de ser destruidas por las fuerzas del orden.

Los remanentes del grupo brindan ahora seguridad a los cargamentos de cocaína que los narcotraficantes sacan por vía terrestre y aérea desde ese valle.

Quién era el piloto que trasladó al papa León XIV

Zegarra formaba parte de la Fuerza Aérea del Perú y se había desempeñado como piloto en varios vuelos de relevancia. Entre ellos, durante 2017 llevó ayuda humanitaria al distrito de Tambogrande, en el departamento de Piura, de donde es oriundo.

“El helicóptero nos lleva por todos lados. Estoy muy feliz, estos vuelos salen de la nada y es una sorpresa y alegría. Siempre estamos para ayudar”, había dicho en ese entonces a la Municipalidad Distrital de Tambogrande (MDT).

Luego, este año, Zegarra había piloteado uno de los cuatro helicópteros Mi-17, denominados Papacóptero FAP, para el viaje del papa León XIV y su comitiva durante su paso por el Perú. Su tarea había sido trasladar al Sumo Pontífice desde Chiclayo hasta Cajamarca.

La institución educativa Técnico FAP Manuel Polo Jiménez, donde estudió y perteneció a la promoción 2010, expresó sus condolencias a través de un comunicado. “Hacemos llegar nuestro reconocimiento y sentido homenaje a la memoria de nuestro exalumno polista capitán FAP Bruno Rivas Zegarra″, manifestó.

Y sumó: “Lo recordaremos siempre como parte de nuestra historia y comunidad educativa. A sus familiares y seres queridos, les expresamos nuestra solidaridad y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso”.

Con información de AP