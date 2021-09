Okupas: ellos son los “fortachones” que contratan en España para desalojar a los que invaden propiedades de forma ilegal

"Una mañana, alguien llamó con fuerza a la puerta de entrada", dice Mariana. "Había 20 hombres grandes afuera. Dijeron que tenía la opción de irme con el dinero que podían darme. Y si me negaba, me dijeron que estarían afuera de mi puerta todos los días con perros. 'No te vamos a dejar entrar o salir ', dijeron".

Getty Images