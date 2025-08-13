LA NACION
Ola de calor en Europa, en vivo: incendios en las puertas de Madrid y las novedades del 13 de agosto

Rigen varias alertas en todo el continente por temperaturas altísimas; los fuegos forestales afectan también a Portugal, Grecia y Turquía; además, se registraron miles de evacuados

Bomberos militares combatiendo un incendio forestal en el municipio de San Bartolomé de Pinares, en el centro de España
Bomberos militares combatiendo un incendio forestal en el municipio de San Bartolomé de Pinares, en el centro de España

Amenaza directa

Cinco de los incendios se clasificaron como una amenaza directa para las poblaciones cercanas. En la provincia de León, alrededor de 3780 residentes fueron evacuados, mientras que más de 600 residentes de siete localidades de Zamora también recibieron la orden de abandonar sus hogares.

Los combatientes de incendios luchaban en España por extinguir varios incendios forestales en el centro del país.
Los combatientes de incendios luchaban en España por extinguir varios incendios forestales en el centro del país.

España baja alerta

Rigen alertas este miércoles en un total de 42 provincias por altas temperaturas, precipitaciones y tormentas, con temperaturas máximas que llegarán a los 42ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La advertencia alcanza a Cáceres y Badajoz (Extremadura), Girona y Lérida (Cataluña), Huesca (Aragón), Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla (Andalucía) y Gran Canaria (Islas Canarias). Córdoba, Huelva y Sevilla llegarán a los 42ºC.

Incendios forestales fuera de control

Las llamas se intensificaron en el sur de Europa, en medio de la ola de calor extremo que empuja el mercurio hasta los 40°C.

Esta fotografía muestra árboles quemados tras un incendio forestal en las afueras de Tres Cantos, al norte de Madrid, el 12 de agosto de 2025.
Esta fotografía muestra árboles quemados tras un incendio forestal en las afueras de Tres Cantos, al norte de Madrid, el 12 de agosto de 2025.

En las afueras de la ciudad portuaria griega de Patras, los bomberos luchan por proteger hogares e infraestructura agrícolas, mientras el fuego arrasaba olivares. En el centro de Albania, se desalojó a los residentes de cuatro poblaciones próximas a un antiguo depósito de municiones del ejército. Y en España, Pedro Sánchez elevó el nivel de emergencia nacional y preparó medidas de apoyo adicionales para las autoridades regionales, que supervisan múltiples evacuaciones y cierres de carreteras.

