Ola de calor en Europa, en vivo: incendios en las puertas de Madrid y las novedades del 13 de agosto
Rigen varias alertas en todo el continente por temperaturas altísimas; los fuegos forestales afectan también a Portugal, Grecia y Turquía; además, se registraron miles de evacuados
Amenaza directa
Cinco de los incendios se clasificaron como una amenaza directa para las poblaciones cercanas. En la provincia de León, alrededor de 3780 residentes fueron evacuados, mientras que más de 600 residentes de siete localidades de Zamora también recibieron la orden de abandonar sus hogares.
España baja alerta
Rigen alertas este miércoles en un total de 42 provincias por altas temperaturas, precipitaciones y tormentas, con temperaturas máximas que llegarán a los 42ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La advertencia alcanza a Cáceres y Badajoz (Extremadura), Girona y Lérida (Cataluña), Huesca (Aragón), Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla (Andalucía) y Gran Canaria (Islas Canarias). Córdoba, Huelva y Sevilla llegarán a los 42ºC.
Incendios forestales fuera de control
Las llamas se intensificaron en el sur de Europa, en medio de la ola de calor extremo que empuja el mercurio hasta los 40°C.
En las afueras de la ciudad portuaria griega de Patras, los bomberos luchan por proteger hogares e infraestructura agrícolas, mientras el fuego arrasaba olivares. En el centro de Albania, se desalojó a los residentes de cuatro poblaciones próximas a un antiguo depósito de municiones del ejército. Y en España, Pedro Sánchez elevó el nivel de emergencia nacional y preparó medidas de apoyo adicionales para las autoridades regionales, que supervisan múltiples evacuaciones y cierres de carreteras.
