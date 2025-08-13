Ola de calor en Europa, en vivo: incendios en las puertas de Madrid y las novedades del 13 de agosto

Las llamas se intensificaron en el sur de Europa, en medio de la ola de calor extremo que empuja el mercurio hasta los 40°C.

Esta fotografía muestra árboles quemados tras un incendio forestal en las afueras de Tres Cantos, al norte de Madrid, el 12 de agosto de 2025. PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

En las afueras de la ciudad portuaria griega de Patras, los bomberos luchan por proteger hogares e infraestructura agrícolas, mientras el fuego arrasaba olivares. En el centro de Albania, se desalojó a los residentes de cuatro poblaciones próximas a un antiguo depósito de municiones del ejército. Y en España, Pedro Sánchez elevó el nivel de emergencia nacional y preparó medidas de apoyo adicionales para las autoridades regionales, que supervisan múltiples evacuaciones y cierres de carreteras.