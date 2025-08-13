Otra polémica del vicepresidente de EE.UU.: un día de pesca en Gran Bretaña terminó en denuncia

LONDRES.- El ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, se denunció a sí mismo ante la Agencia de Medioambiente de Gran Bretaña después de participar en una jornada de pesca sin permiso junto al vicepresidente estadounidense, JD Vance. El insólito episodio tuvo lugar el viernes pasado en Chevening House, la lujosa residencia oficial puesta a disposición del canciller británico, ubicada en Kent, en el sureste de Londres. La actividad marcó el inicio de las vacaciones familiares de Vance en territorio británico y suma otra polémica a los viajes del vicepresidente.

Según informó este miércoles el Foreign Office, la sesión de pesca consistió en capturar peces carpa en un lago privado de la residencia sin contar con las licencias requeridas. El ministerio explicó que se trató de un “descuido administrativo” y que las autorizaciones fueron abonadas posteriormente, cuando Lammy fue notificado de la infracción.

En una carta enviada a la Agencia de Medioambiente, el canciller británico reconoció el error y agradeció la labor del organismo para proteger los ecosistemas y garantizar la pesca sostenible.

En Inglaterra y Gales, toda persona de 13 años o más debe poseer un permiso para pescar en aguas dulces, según las normas vigentes. Una licencia de un día para pesca de trucha o pesca gruesa tiene un costo aproximado de 10 dólares, mientras que la pesca sin autorización puede acarrear multas de hasta 3400 dólares y la confiscación del equipo utilizado.

“La pesca ilegal socava nuestros esfuerzos para proteger las poblaciones de peces y lograr una actividad sostenible”, advirtió Richard Tyner, líder del equipo de pesca del área en la Agencia de Medioambiente.

De acuerdo con el relato oficial, la jornada comenzó con una breve sesión de pesca antes de pasar a conversaciones privadas sobre asuntos internacionales, incluyendo la situación en la Franja de Gaza. El vicepresidente estadounidense, en tono distendido, comentó: “Desafortunadamente, el único problema en esta jornada es que todos mis hijos pescaron, pero el secretario de Relaciones Exteriores no”.

Todos los ejemplares capturados fueron devueltos al lago privado, según la agencia medioambiental.

Chevening House, donde ocurrió el incidente, es una mansión de más de 400 años de antigüedad rodeada por un extenso parque, utilizada históricamente por cancilleres británicos para alojar a invitados extranjeros y mantener encuentros diplomáticos en un entorno más relajado que las oficinas de Whitehall.

La visita de JD Vance a Gran Bretaña incluyó reuniones con el canciller Lammy

Tras el fin de semana en Kent, Vance continuó su viaje en familia hacia los Cotswolds, una de las regiones más pintorescas de Gran Bretaña, famosa por sus pueblos de piedra caliza y paisajes ondulantes. Allí, combinó actividades privadas con reuniones políticas, bajo un fuerte dispositivo de seguridad que alteró la rutina de la tranquila campiña de Oxfordshire.

En la localidad de Charlbury, la presencia del vicepresidente no pasó inadvertida: unas sesenta personas se manifestaron el martes con pancartas en las que podía leerse “¡Váyase a casa!”, “No es bienvenido” y “¡Lárguese!”. Los manifestantes se congregaron cerca de la zona donde se alojaba la delegación estadounidense, en una protesta pacífica pero ruidosa, que reflejó el rechazo de parte de la comunidad local a la visita.

Los privilegios de JD Vance

La semana pasada, el equipo de seguridad del vicepresidente estadounidense, JD Vance, ordenó elevar artificialmente el nivel del agua de un río en Ohio para facilitar un paseo en kayak que él y su familia realizaron con motivo de su 41° cumpleaños. La medida, coordinada con autoridades locales, buscó garantizar que la embarcación pudiera desplazarse sin inconvenientes, pero fue rápidamente cuestionada por detractores del vicepresidente, quienes la interpretaron como un símbolo de privilegio y trato especial.

No es la primera vez que una actividad familiar de Vance genera debate. En abril de este año, durante un viaje oficial a la India, el Taj Mahal fue cerrado temporalmente al público para permitir que el vicepresidente, su esposa Usha y sus hijos realizaran un recorrido privado por el icónico mausoleo de mármol blanco, ubicado en la ciudad de Agra. El monumento, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983, estuvo fuera del alcance de los visitantes durante varias horas, lo que también provocó críticas y comentarios en redes sociales sobre el uso de recursos y privilegios en visitas oficiales.

Agencias AFP y AP