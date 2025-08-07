Cerró el Coliseo, el Taj Mahal y ahora hizo otra insólita exigencia por su cumpleaños: estallan las críticas contra JD Vance

COLUMBUS, Ohio.— El equipo de seguridad del vicepresidente JD Vance ordenó elevar el nivel del agua de un río en Ohio la semana pasada para facilitar un paseo en kayak que él y su familia realizaron con motivo de su 41º cumpleaños.

Según explicó el Servicio Secreto de Estados Unidos, el aumento del flujo del río Little Miami se solicitó para garantizar que las embarcaciones motorizadas y el personal de emergencia pudieran operar con seguridad durante la protección del vicepresidente republicano, cuyo hogar está en Cincinnati.

El diario The Guardian fue el primero en informar sobre el aumento del caudal.

La medida fue rápidamente criticada por detractores de Vance, quienes la consideraron un símbolo del privilegio del vicepresidente, especialmente en el contexto de la política de recorte del gasto público promovida por el gobierno del presidente Donald Trump.

“Es indignante que el cuerpo de ingenieros del ejército gaste dinero de los contribuyentes para aumentar el flujo de agua en un río para que @VP pueda ir en canoa, cuando los recortes presupuestarios al Servicio de Parques Nacionales han afectado gravemente las vacaciones familiares para todos los demás”, escribió en X Richard W. Painter, exasesor legal de ética de la Casa Blanca bajo el presidente George W. Bush.

As I said here, it's outrageous for the Army corps of engineers to spend taxpayer money to increase water flow in a river so @VP can go canoeing when budget cuts to the National Park Service have severely impacted family vacations for everyone else.https://t.co/3fArb5NwkM — Richard W. Painter (@RWPUSA) August 7, 2025

El vocero Gene Pawlik informó que el Distrito de Louisville del Cuerpo de Ingenieros aumentó temporalmente los flujos de salida del lago Caesar Creek —ubicado en el suroeste de Ohio— hacia el Little Miami “para apoyar la navegación segura del personal del Servicio Secreto”. Aseguró también que la acción se ajustó a los criterios operativos establecidos y fue una práctica habitual.

“El operativo no tuvo impactos negativos en los niveles de agua río abajo ni río arriba”, afirmó el Cuerpo de Ingenieros en un comunicado. “Los interesados en la zona fueron notificados con antelación del leve aumento en el flujo, que tuvo lugar el 1 de agosto de 2025.” El cumpleaños de Vance fue al día siguiente, el 2 de agosto.

El lago Caesar Creek, de 1145,2 hectáreas, cuenta con una designación de potencia ilimitada y cinco rampas de lanzamiento, según el Departamento de Recursos Naturales de Ohio. El sitio también incluye una marina, un campamento y un albergue. Según informó la vocera Karina Cheung, el departamento proporcionó dos oficiales para asistir al Servicio Secreto durante el evento de Vance.

La familia del vicepresidente ya está acostumbrada a ciertos privilegios logísticos durante sus viajes. En una reciente visita a Italia, el Coliseo Romano fue cerrado al público para que su esposa, Usha, y sus hijos pudieran recorrerlo, lo que generó malestar entre algunos turistas. Una situación similar se repitió en la India, donde el Taj Mahal fue cerrado durante la visita de la familia Vance.

Sin embargo, este tipo de trato no es exclusivo de un partido político. En 1999, cuando el entonces vicepresidente demócrata Al Gore —por ese entonces candidato presidencial— navegó por el río Connecticut en una actividad de campaña, funcionarios liberaron 15.142 millones de litros de una represa para elevar el nivel del río. Esa decisión también fue tomada tras una evaluación de seguridad del Servicio Secreto, y Gore también enfrentó críticas políticas. Su campaña aseguró en aquel momento que él no había solicitado la liberación del agua.

Por el momento, un vocero de la oficina de Vance declinó hacer comentarios.

Agencia AP