Ovnis: desclasifican nuevos reportes la Marina de EE.UU. sobre los avistamientos

Hace dos semanas el Pentágono dio a conocer las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados ( OVNIs ) registradas por pilotos estadounidenses, pero no se expidió respecto a cuál era la posible explicación de esas imágenes.

Ese silencio oficial dio lugar a todo tipo de elucubraciones que encontraron terreno fertil en las redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas salieron a la luz nuevos documentos donde las autoridades ensayan posibles respuestas.

Recordemos que los videos se grabaron entre 2004 y 2015 y corresponden a una investigación sobre los fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) que realiza el Centro de Seguridad Naval de los Estados Unidos. El medio norteamericano The Drive obtuvo los documentos a través de una solicitud de acceso a la información y compartió los informes inéditos con las conclusiones de los expertos.

Según el estudio, estos extraños objetos que se mueven a una gran velocidad y altura podrían ser drones . En estos informes, etiquetados como "no clasificados" y "solo para uso oficial", se confirma que la mayoría de los avistamientos ocurrieron en la costa de Virginia y Carolina del Norte, definida como una "zona de advertencia" por tratarse de un espacio aéreo restringido al entrenamiento militar.

Distintos pilotos de aviones caza F/A-18F Super Hornet y F/A-18E Super Hornet dieron testimonio de lo que vieron mientras volaban. En los documentos el Pentágono identifica a los ovnis como " sistemas aéreos no tripulados ", el nombre oficial con el que catalogan a los drones.

"Se trata de un avión de color blanco aproximadamente del tamaño y la forma de un dron o misil", aseguran en un fragmento. Y luego agregan: "Un piloto pudo ubicar visualmente una aeronave pequeña que tenía una envergadura de aproximadamente cinco pies y era de color blanco sin otras características distinguibles; debido al pequeño tamaño, se determinó que el avión era un UAS [sigla en inglés que denomina a los drones]".

En otro reporte también se determina que el tamaño de los objetos se parece al de una maleta y que también los han visto de color plateado. A su vez, dejan asentado que la mayor preocupación de los militares recae en que al no poder determinar quién opera la aeronave no tripulada aumenta el riesgo de posibles colisiones con los aviones de la Marina.

Los tres misteriosos avistamientos de ovnis

Recordemos que el Pentágono anunció el lanzamiento oficial del trío de videos, comúnmente conocidos por sus nombres de archivo " FLIR1" , " GO FAST " y " GIMBAL " el 27 de abril. El Comando de Sistemas Aéreos Navales publicó copias a través de su Biblioteca de documentos, para respetar la Ley de Libertad de Información (FOIA) del derecho estadounidense.

El primer video, correspondiente al 2004, fue compartido tres años después por uno de los autores de la grabación, y más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y por el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.

"FLIR1": muestra un objeto oblongo que se acelera fuera de la vista de los sensores.

"Gimbal": un miembro de la tripulación dice " mirá esa cosa ", en referencia un objeto volador que parecía ir contra el viento en 2015.

", en referencia un objeto volador que parecía ir contra el viento en 2015. "Go Fast": también de 2015. Se aprecia un objeto volador que parece volar sobre la superficie del agua.