Los brotes de las papas que crecieron durante los 90 días de ausencia de la estudiante Crédito: Twitter @donna9p

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2020 • 14:20

En marzo Emmanuel Macron dispuso la cuarentena obligatoria como medida de prevención ante el avance del coronavirus . Ni bien conoció la noticia, Donna Porée no lo dudó ni por un segundo: la joven estudiante abandonó su pequeño departamento de Aigle , en Normandía, para instalarse en la casa de su novio en la otra punta de la ciudad. Lo que no sabía era que las papas que había comprado en el supermercado se "apoderarían" de su cocina .

A través de las fotos que compartió en las redes sociales, su historia se hizo viral. En su posteo, la joven estudiante de Caen mostró cómo los tubérculos habían desarrollado brotes que se parecían a los tentáculos de un pulpo.

"Después de tres meses de ausencia, mis papas decidieron empujar sin límites y hasta hicieron agujeros en las juntas de la mesada", escribió Poreé en su cuenta de Twitter a mediados de junio. Las fotografías muestran al menos doce gigantescos brotes que sobresalen del nivel de la cocina y casi alcanzan el estante superior donde la joven tiene ubicado su horno microondas.

En declaraciones a la prensa, que reproduce el portal Metro , en un primer momento la joven se asustó por la sombra que proyectaban los brotes en la pared. Pero ese panorama aterrador cambió a uno más ameno y humorístico con solo encender la luz de la cocina. "Las forma de las varas sobre la pared me generaban mucho miedo. Solo cuando encendí las luces me di cuenta que se trataba de brotes y luego me reí de la situación", aseguró.

Los brotes de las papas rompieron la bolsa y hasta performaron las juntas de la mesada Crédito: Twiiter @donna9p

De la tierra a la tierra, las papas volvieron a lugar de donde una vez salieron. Según publica el sitio LadBible, tras haber cortado los brotes y haber podido liberar su cocina de las "papas mutantes", Porée las sembró en un pequeño huerto. Ahora deberá esperar para ver qué obtendrá.