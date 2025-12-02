¿Adiós a la Baguette? El emblemático pan francés se renueva con tendencia en panaderías de París
La caída en el consumo coincide con el auge de las neo panaderías, que priorizan masas madre, fermentaciones largas y harinas orgánicas
- 3 minutos de lectura'
La baguette, símbolo histórico de la mesa francesa, atraviesa un proceso de transformación en su presencia cotidiana. El consumo de este pan disminuyó de manera constante durante las últimas décadas, mientras nuevos establecimientos especializados desplazan su protagonismo con productos más elaborados.
Tras la Segunda Guerra Mundial, cada francés consumía en promedio unos 700 gramos de pan al día. Sesenta y cinco años después, la cifra se redujo a 110 gramos y hoy ronda apenas los 99 gramos diarios, menos de media baguette. Este retroceso responde a cambios en los hábitos de compra y en los estilos de vida contemporáneos.
Dominique Anract, presidente de la Confederación Nacional Francesa de Panaderías y Pastelerías, explicó a CNN que “una de las amenazas es que los jóvenes están perdiendo el hábito de comprar una baguette a diario”. Según sus declaraciones, muchos clientes jóvenes solo acuden a las panaderías tradicionales los fines de semana, a menudo tras visitar a sus familias.
En este contexto surgieron las llamadas neo panaderías, donde se priorizan técnicas artesanales, fermentaciones prolongadas, masa madre natural y materias primas orgánicas. Para varios de estos negocios, la baguette dejó de ser el producto central e incluso desapareció de la oferta.
Seize Heures Trente, una panadería de Rennes, es uno de los ejemplos citados por un medio local. Sus responsables consideran que la baguette requiere mayor gasto energético y ofrece menos beneficios nutricionales. En cambio, prefieren comercializar panes grandes, como piezas de campo, integrales o de mezcla, por su rendimiento y su proceso de cocción más eficiente. Según relatan, los panes grandes se hornean en hornos de temperatura descendente, mientras que la baguette demanda picos elevados de calor.
El cambio también se refleja en el precio. Mientras una baguette estándar cuesta alrededor de un euro, los panes especiales pueden alcanzar entre 5 y 7 euros por cada 500 gramos. Aunque la cantidad es mayor, el costo se convierte en un factor determinante para parte del público.
Aun así, el fenómeno se mantiene como una tendencia de nicho. Pese a la expansión de las neo panaderías y el interés creciente por panes nutritivos y de fermentación lenta, la baguette continúa siendo un producto esencial en la mayoría de panaderías francesas y sigue presente en las compras diarias de millones de personas.
Otras noticias de Francia
Preocupación. Brigitte Bardot volvió a salir al cruce de las especulaciones sobre su salud: “Les envío mi cariño”
Vuelos cancelados. Cuál es la falla en los 6000 aviones de Airbus y qué se sabe sobre la normalización del servicio
Para jóvenes. Cómo es el nuevo plan de servicio militar voluntario en Francia que busca reforzar su Ejército
- 1
Cuál es la fruta tropical que ayuda a dormir mejor
- 2
“No tuvo noción”: qué dijo el hombre atacado por una leona en un parque de Brasil antes de meterse a la jaula
- 3
Buscaba su identidad y descubrió que su padre biológico estaba entre sus contactos de Facebook
- 4
“Doctor, la ansiedad da fiebre, ¿no?” y otras preguntas insólitas que escuchan los médicos en sus consultorios