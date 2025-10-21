Para la fiscal de París, las joyas robadas del Louvre tienen un valor de 88 millones de euros

PARÍS.- La fiscal de París dijo el martes que las joyas de la corona robadas en un dramático robo en el Louvre el fin de semana tienen un valor estimado de 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares), pero que la estimación monetaria no puede calcular su valor histórico para Francia.

La fiscal Laure Beccuau, cuya oficina lidera la investigación, dijo que alrededor de 100 investigadores están involucrados en la búsqueda policial de los sospechosos y las gemas tras el robo del domingo al museo más visitado del mundo.

“Los ladrones que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la muy mala idea de desarmar estas joyas“, dijo en una entrevista con la emisora RTL. “Quizás podamos esperar que piensen en esto y no destruyan estas joyas sin sentido”.

Agentes de policía franceses patrullan frente al Museo del Louvre tras el robo en París, el 19 de octubre de 2025 DIMITAR DILKOFF� - AFP�

La magistrada indicó que espera “con interés saber si, según el lenguaje policial”, las huellas halladas “coincidirán o no”. “Están siendo analizadas”, agregó, en relación a la búsqueda de los responsables.

Beccuau confirmó la cifra de “cuatro personas identificadas como presentes en el lugar”.

Interrogada sobre la existencia de eventuales complicidades internas en el museo más visitado del mundo, Beccuau respondió que no podía “responder con un sí o un no” en este momento.

La fiscal dijo que los delincuentes obtuvieron el vehículo montacargas que sirvió para perpetrar el robo a través de “un pseudoalquiler para una supuesta mudanza”.

“Cuando uno de los empleados de esta empresa se presentó en el lugar de la mudanza, se encontró con dos hombres amenazantes pero que no usaron en su contra ninguna violencia”, agregó.

Decenas de investigadores seguían buscando a los responsables del domingo, trabajando sobre la teoría de que se trató de un grupo de crimen organizado. Los detectives estaban examinando grabaciones de cámaras de video en los alrededores del Louvre, así como en las principales autopistas que salen de París, en busca de señales de los cuatro ladrones, que escaparon en scooters.

La seguridad del Louvre ha sido puesta en duda -así como el correcto funcionamiento de las cámaras de seguridad- tras el asalto, en el que los ladrones subieron por la fachada del Louvre con ayuda de un montacargas exterior, forzaron una ventana, rompieron las vitrinas y huyeron con invaluables joyas napoleónicas el domingo por la mañana.

La corona de la emperatriz de los franceses Eugénie de Montijo, exhibida en la Galería de Apolo el 14 de enero de 2020 en el Museo del Louvre en París STEPHANE DE SAKUTIN� - AFP�

El mismo día, la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, afirmó que el sistema de seguridad instalado en el Louvre funcionó correctamente durante el robo.

“La seguridad del museo del Louvre no falló, eso es un hecho”, afirmó Dati a los legisladores en la Asamblea Nacional. “La seguridad del museo del Louvre funcionó”.

En enero, la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, advirtió a la ministra de Cultura sobre un “preocupante nivel de obsolescencia”, señalando la necesidad urgente de realizar importantes trabajos de renovación.

La respuesta de los funcionarios

Dati agregó que inició una investigación administrativa que se suma a una investigación policial para asegurar total transparencia sobre lo ocurrido. No ofreció detalles sobre cómo los ladrones lograron llevar a cabo su robo dado que las cámaras estaban funcionando, pero lo describió como un golpe doloroso para la nación.

El robo fue “una herida para todos nosotros”, expresó. “¿Por qué? Porque el Louvre es mucho más que el museo más grande del mundo. Es una vitrina donde mostramos nuestra cultura francesa y nuestro patrimonio compartido”.

Un agente de policía trabaja dentro del Museo del Louvre, el domingo 19 de octubre de 2025 en París Thibault Camus� - AP�

El audaz robo a plena luz del día fue el más reciente de una serie de robos en museos franceses en los últimos meses y ha reavivado la polémica sobre la falta de seguridad en los museos de la nación.

Un informe del Tribunal de Cuentas de Francia que cubre el período de 2019 a 2024 señala un retraso “persistente” en las mejoras de seguridad en el Louvre. Solo una cuarta parte de una de las alas estaba cubierta por videovigilancia.

Esta fotografía muestra las cámaras de CCTV de la ciudad con el Museo del Louvre al fondo, en París, el 20 de octubre de 2025 JULIEN DE ROSA� - AFP�

También el martes, la dirección del Louvre defendió la calidad de las vitrinas donde se encontraban las joyas sustraídas, en respuesta a un artículo publicado por un periódico satírico francés que asegura que eran “aparentemente más frágiles que las antiguas”.

“El museo del Louvre afirma que las vitrinas instaladas en diciembre de 2019 representaban un avance considerable en términos de seguridad, ya que el grado de obsolescencia de los antiguos equipos era evidente y, de no haberse sustituido, habría obligado a retirar las obras de la exposición al público", declaró la dirección de la pinacoteca parisina a la agencia AFP.

El robo

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó el lunes que la alarma del museo se activó cuando se forzó la ventana de la Galería Apolo.

La policía llegó al lugar dos o tres minutos después de ser convocada por una persona que presenció el suceso, comentó Nuñez en la televisión LCI.

Un agente de policía bloquea un acceso al Museo del Louvre después de un robo el domingo 19 de octubre de 2025 en París Thibault Camus� - AP�

El robo, según las autoridades, duró menos de ocho minutos en total, incluyendo menos de cuatro minutos dentro del Louvre.

Nuñez no reveló detalles sobre las cámaras de vigilancia que podrían haber filmado a los ladrones alrededor y dentro del museo, a la espera de una investigación policial. “Hay cámaras por todo el Louvre”, señaló.

El robo del domingo se centró en la dorada Galería de Apolo, donde se exhiben los Diamantes de la Corona. Las alarmas llevaron a los agentes del Louvre a la sala, obligando a los intrusos a huir, pero el robo ya había concluido.

Un agente de policía bloquea un acceso al Museo del Louvre después de un robo el domingo 19 de octubre de 2025 en París Thibault Camus� - AP�

Ocho objetos fueron sustraídos, según los funcionarios: una diadema de zafiro, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas francesas del siglo XIX Marie-Amélie y Hortense; un collar y pendientes de esmeraldas del conjunto de la emperatriz Marie-Louise, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; y la diadema de la emperatriz Eugenia y su gran broche de lazo de corsage, un valioso conjunto imperial del siglo XIX. Una novena joya se cayó en el camino y ya fue recuperada.

Agencias AFP y AP