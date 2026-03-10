Qué es la “lluvia negra”, la otra amenaza que sufre Teherán por los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

Los residentes de Teherán dicen que el smog y la contaminación causados por los ataques de Estados Unidos e Israel a instalaciones petroleras bloquean el sol y dejan un intenso olor a quemado en distintas áreas de la capital de Irán.

Imágenes satelitales muestran cómo las columnas de humo en las refinerías se extendieron por Teherán el lunes, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía que los ataques a instalaciones petroleras podrían representar graves riesgos para la salud de los residentes.

Desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, BBC Verify ha logrado confirmar ataques contra al menos cuatro instalaciones petroleras en los alrededores de la capital.

Los expertos advierten que la magnitud de algunos de los contaminantes liberados podría “no tener precedentes”.

Estados Unidos e Israel aún no se han pronunciado sobre los ataques a estas instalaciones.

El aumento de la contaminación del aire parece concentrarse cerca de los sitios petrolíferos dañados alrededor de la capital, una ciudad con una población de casi 10 millones de personas, con millones más en las áreas circundantes.

Las últimas imágenes satelitales, captadas el 9 de marzo y revisadas por BBC Verify, muestran dos importantes instalaciones petroleras en Teherán aún en llamas, después de los presuntos ataques aéreos que tuvieron lugar la noche del pasado sábado.

Las imágenes también muestran humo proveniente del depósito de Shahran, en el noroeste de la capital iraní, y de la refinería de petróleo de Teherán, en el sureste.

Un video verificado de los momentos posteriores al ataque del sábado mostró enormes bolas de fuego que iluminaban el cielo nocturno en la refinería.

La combinación de nubes y columnas de humo de los incendios en curso nos impide todavía evaluar la magnitud de los daños en las instalaciones petroleras afectadas durante el fin de semana.

Pero las imágenes tomadas en Shahran el domingo por la mañana mostraban equipos de emergencia que inspeccionaban petroleros quemados, edificios ennegrecidos e incendios abrasadores.

BBC Verify se puso en contacto con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Pentágono para obtener comentarios sobre los ataques.

Las FDI ya habían informado sobre el ataque a depósitos de combustible cerca de Teherán en una publicación en X el 7 de marzo.

Los incendios en refinerías de petróleo pueden generar una contaminación atmosférica significativa debido a la gran variedad de sustancias químicas que contienen.

Cuando la combustión del petróleo es incompleta (por falta de oxígeno), se puede liberar monóxido de carbono y partículas de hollín en lugar de dióxido de carbono y agua.

Los incendios de petróleo también pueden liberar óxidos de azufre y nitrógeno, que pueden formar ácidos si se disuelven en el agua de lluvia, así como otros hidrocarburos nocivos, compuestos metálicos y gotitas de petróleo.

¿Qué tan grave es la contaminación del aire?

Evaluar con precisión la contaminación atmosférica es un desafío Getty Images

Una mujer de Teherán, de unos 20 años, dijo que podía “oler el ardor” causado por los ataques a las instalaciones petroleras.

“No puedo ver el sol. Hay un humo horrible. Sigue ahí. Estoy muy cansada”, le dijo al Servicio Persa de la BBC el sábado.

Evaluar con precisión la contaminación atmosférica es un desafío porque no contamos con mediciones terrestres, y los datos satelitales son difíciles de interpretar debido a los vientos, las nubes y otros factores.

Pero, dada la mezcla de sustancias químicas probablemente liberadas por las instalaciones petroleras dañadas, los científicos tienen pocas dudas de que la contaminación es dañina y extrema, y ​​muy diferente del smog que se observa en ciudades como Pekín o Delhi.

“Lo que ha sucedido [en Irán] no tiene precedentes, porque todo proviene del lanzamiento de misiles y los ataques aéreos contra refinerías de petróleo”, declaró el doctorAkshay Deoras, investigador de la Universidad de Reading.

Muchos conflictos causan altos niveles de contaminación por polvo y partículas, pero la combinación de diferentes sustancias químicas en este caso es “definitivamente inusual”, añadió.

Eloise Marais, profesora de química atmosférica y calidad del aire en el University College de Londres, coincidió.

Añadió que, en la mayoría de los casos, este tipo de contaminación solo se observaría en “un accidente industrial muy grave en el que explota una refinería entera”.

¿Qué es la “lluvia negra” y qué la causa?

El domingo, los residentes de Teherán reportaron chaparrones de “lluvia negra”.

La lluvia negra es el término informal para referirse a la lluvia que tiene contaminantes que la oscurecen.

El domingo, los residentes de Teherán reportaron chaparrones de "lluvia negra" Getty Images

Es normal que la lluvia elimine los contaminantes del aire, pero la lluvia negra es poco común y suele ser el resultado de altos niveles de hollín y otros contaminantes atmosféricos, según informaron científicos a BBC Verify.

“Las gotas de lluvia actuaron como pequeñas esponjas o imanes, recogiendo lo que había en el aire al caer, por lo que los residentes observaron lo que se describe como ‘lluvia negra’”, explicó Deoras.

También es posible que algunas partículas más grandes hayan caído del aire sin lluvia.

¿Cuáles podrían ser los impactos?

Los daños a las instalaciones petroleras "corren el riesgo de contaminar alimentos, agua y aire, peligros que pueden tener graves consecuencias para la salud, especialmente en niños, ancianos y personas con afecciones preexistentes" Getty Images

El director de la OMS ya ha expresado su gran preocupación por el impacto del conflicto en la salud pública.

Los daños a las instalaciones petroleras “corren el riesgo de contaminar alimentos, agua y aire, peligros que pueden tener graves consecuencias para la salud, especialmente en niños, ancianos y personas con afecciones preexistentes”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Estas exposiciones tan intensas a partículas tienen efectos inmediatos en los pulmones”, añadió Anna Hansell, profesora de epidemiología ambiental de la Universidad de Leicester.

“Pero también pueden tener efectos bastante prolongados durante muchos años, tanto en el sistema respiratorio como por el riesgo de cáncer”.

Doug Weir, director del Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, señaló que “lo inusual de Teherán es que no habíamos observado antes estos ataques en una zona tan densamente poblada”.

“A menudo, estos yacimientos petrolíferos se encuentran en zonas rurales bastante alejadas. La gente de Teherán está expuesta a una gran variedad de sustancias en esta lluvia negra, no solo al petróleo”, añadió.

Las previsiones meteorológicas de la BBC sugieren lluvias de nuevo a partir del jueves, además de una brisa más fuerte. Esto debería ayudar a dispersar y eliminar los contaminantes.

Sin embargo, esto no significa que los riesgos de los contaminantes desaparezcan.

Pueden llegar a ríos y otras vías fluviales, o si se depositan y el suelo se seca, el viento puede levantarlos y volver a suspenderlos en el aire.

