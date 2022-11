París: un hombre murió embestido por un camión mientras manejaba un monopatín eléctrico

escuchar

Un hombre que conducía un monopatín eléctrico en París murió tras chocar con un camión, días antes de que la alcaldesa, Anne Hidalgo, decida si prohibirá las flotas de alquiler de monopatines eléctricos por cuestiones de seguridad.

“Este jueves 17 de noviembre, alrededor de las 7 de la mañana, un conductor de monopatín eléctrico embistió una camión en circulación. El conductor del scooter ha fallecido”, informó este jueves la jefatura de policía de París, a CNEWS, al tiempo que precisó que el Servicio para el Tratamiento Judicial de los Accidentes (STJA) se había apoderado del caso.

De acuerdo a la construcción de medios locales, el hecho se dio en la intersección de la rue Gramont y el boulevard des Italiens, en el distrito 9 de París. El conductor del monopatín eléctrico circulaba en dirección a los Grands Boulevards, con casco, cuando chocó contra el camión que salía de la rue Gramont.

Testigos del episodio señalaron a través de las redes que los semáforos no funcionaban en la zona de la Place de l’Opéra al momento del incidente. “Desafortunadamente hubo factores de riesgo: el semáforo no funcionó y hay un gran punto ciego en la intersección debido a las obras en la calle. Prioridad a la derecha en este caso, por lo que los autos en la calle lateral que no puede ver venir tienen prioridad”, señaló un usuario sobre el siniestro.

Malheurusement il y avait des facteurs de risque: le feu de circulation ne marchait pas et il y a un énorme angle mort au croisement à cause de travaux sur la chaussée. Priorité à droite dans ce cas, donc les voitures de la petite rue qu'on ne voit pas arriver sont prioritaires. — Gabriel (@manageurproduit) November 17, 2022

El accidente fatal se produjo mientras autoridades en París evalúan prohibir el sistema de alquiler de monopatines eléctricos en la capital francesa.

En declaraciones recogidas por el diario francés Le Figaró, el teniente de alcalde, Emmanuel Gregoire, dijo hoy que mientras aún se discutía el contrato de alquileres que expira el próximo mes de febrero, Hidalgo ya se inclinaba por una prohibición que convertiría a París en una de las pocas grandes ciudades en implementar tal prohibición .

La decisión, según trascendió , se comunicará “en las próximas semanas”.

Con el aumento de popularidad en los monopatines eléctricos, los accidentes también han incrementado. Solo el último año, en París se registraron 22 muertes vinculados al uso de este medio de transporte, mientras que en 2020 fallecieron siete personas al volante de este tipo de scooters.

LA NACION

Temas ParísActualidad