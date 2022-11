El director de Poliarquía evaluó que solo existe una razón para que Cristina Kirchner anuncie hoy su candidatura

escuchar

La expectativa por el acto que la vicepresidenta encabezará hoy en La Plata alentó un operativo clamor entre funcionarios, legisladores y militantes del Frente de Todos, que se lanzaron a anticipar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner . Consultado por la posibilidad de ese anuncio, el director de Poliarquía, Alejandro Catterberg, admitió sólo una explicación posible: que la vicepresidenta busque blindarse discursivamente ante una eventual condena judicial .

“La única razón por la que yo imagino [que pueda lanzar su candidatura] tiene que ver con la situación judicial de la vicepresidenta: básicamente, que Cristina Kirchner se anticipe a los fallos que vienen en las próximas semanas, anuncie una candidatura presidencial y decir: ‘ Vieron, una vez que anuncié mi candidatura presidencial vienen los fallos que me quieren proscribir’ . Es la única argumentación desde mi entendimiento y la lógica política“, señaló Catterberg, en diálogo con Radio con Vos.

“Lo único que se me ocurre hoy como razón o como lógica es decir que es una candidata presidencial para después decir que anunció eso y la Justicia la busca proscribir”, agregó el consultor, pero como corolario de una larga explicación en contrario: Catterberg señaló que un eventual lanzamiento de Cristina Kirchner desafía toda lógica política.

En ese sentido, enumeró que un anuncio de candidatura por parte de Cristina Kirchner “va en contra de la lógica, va en contra de mantener la incertidumbre hasta último momento” y resulta “innecesario” cuando el Gobierno aún debe atravesar “meses muy duros en materia económica”. Para cerrar, señaló que a la vicepresidenta le bastaría un tuit a una hora del cierre de listas para lograr la centralidad buscada, y se preguntó: “¿Quién lanza una candidatura presidencial a tres días de que debute el mundial?” .

Alejandro Catterberg, director de Poliarquía Consultores

El consultor descartó también que el anuncio anticipado de una candidatura de Cristina Kirchner pudiera ser útil para reforzar la separación que el kirchnerismo busca marcar frente a la gestión de Alberto Fernández. “Más allá de este juego dual de ser oficialismo y oposición a la vez que el kirchnerismo plantea, estamos en un contexto de un Gobierno de enormes dificultades, con una gestión económica muy mala, con una conflictividad política interna muy fuerte”, indicó.

En ese contexto, advirtió que el oficialismo, y el peronismo en particular, enfrenta un panorama muy desafiante para las próximas elecciones. “El Frente de Todos tiene 118 diputados, de los cuales renueva 68 el año que viene. Si el peronismo hace una elección igual o peor [a la de 2021] el año que viene, va a tener menos de 100 diputados”, indicó, para completar: “ El peronismo puede sufrir una derrota muy grande el año que viene . Ahí está en juego no solo la Presidencia: no es lo mismo para el peronismo quedarse con ocho o diez provincias que quedarse con 15 o 20. No es lo mismo perder la primera minoría en el Senado o quedarse con menos de 100 diputados”.

LA NACION