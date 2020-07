"Perdí el control": el escándalo viral del CEO de una tecnológica por racismo

Captura de pantalla de la cuenta de Michael Lofthouse Crédito: Instagram

8 de julio de 2020 • 14:28

Michael Lofthouse , el fundador de una empresa de tecnología con sede en San Francisco, emitió una disculpa anoche por su comportamiento capturado en un video viral que lo muestra haciendo comentarios vulgares y racistas hacia una familia de origen asiática que celebra un cumpleaños en un restaurante en Carmel Valley.

En un comunicado emitido al Daily Mail y otros medios, Lofthouse, CEO de Solid8, dijo que "perdió el control de sus emociones".

"Mi comportamiento en el video es espantoso", dice en la declaración. " Este fue claramente un momento en el que perdí el control e hice comentarios increíblemente hirientes y divisivos . Me gustaría disculparme profundamente con la familia Chan. Solo puedo imaginar el estrés y el dolor que sienten. Me enseñaron a respetar a las personas de todas las razas y me tomaré el tiempo para reflexionar sobre mis acciones y trabajaré para comprender mejor la desigualdad que tantos de los que me rodean enfrentan todos los días".

El video publicado originalmente en Instagram muestra al hombre maldiciendo y gesticulando con el dedo del medio en el restaurante Bernardus Lodge and Spa's Lucia.

Jordan Chan, la mujer que publicó el video, le dijo a KION Group que el incidente ocurrió cuando su familia estaba celebrando el cumpleaños de su tía el 4 de julio y que ese hombre estaba insultando y hostigando a su familia con un lenguaje racista, diciendo: "Jódanse asiáticos". "Vuelve al país asiático de donde eres" y "No perteneces aquí".

Varias publicaciones ayer identificaron al hombre en el video como Michael Lofthouse, CEO de la empresa de computación en la nube de San Francisco, Solid8.

Desde entonces, su cuenta de LinkedIn parece haber sido eliminada y su cuenta de Twitter ha sido suspendida.

"Nunca en esa escala"

"He tratado con el racismo antes, pero nunca en esa escala" , dijo Chan a KPIX 5 . "Nunca en el nivel en el que alguien completamente no provocado se sintiera obligado a expresar su odio sin ninguna razón".

En una declaración a KION , el vicepresidente y gerente general de Bernardus Lodge, Sean Damery, dijo: "Esta es una situación extremadamente desafortunada, sin embargo, estamos orgullosos de nuestro personal (...) Este incidente fue manejado rápidamente y el comensal fue escoltado fuera de la propiedad sin mayor escalada. Brindamos a los huéspedes un ambiente seguro para el alojamiento y la cena, y extendemos nuestras sinceras disculpas a los invitados que disfrutan de una celebración de cumpleaños en un fin de semana festivo ".

El representante del Consejo Municipal de California, Evan Low, indicó a CBS que el comportamiento de Lofthouse no es un incidente aislado. Las organizaciones de derechos civiles dicen que hay una "marea creciente de sentimiento anti-asiático" en Estados Unidos que se intensificó e intensificó durante la pandemia de coronavirus.

"Lo importante es llamarlo por lo que es. Esto es racismo ", dijo Low. "Y hay un tipo de crimen de odio que a menudo se asocia con esto. Y hay una delgada línea entre eso y la libertad de expresión".