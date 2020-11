"Perdiste": el video que le dedicó The New York Times a Donald Trump

"Johnny, de Karate Kid, fue golpeado en la cara y, sin embargo, dijo ¡buen partido!", relatan en una parte del video, junto a imágenes de la reconocida película Crédito: Captura

7 de noviembre de 2020 • 18:17

Donald Trump deberá abandonar la Casa Blanca tras perder las elecciones contra la fórmula demócrata de Joe Biden y Kamala Harris. Sin embargo, el candidato republicano aún sostiene que los comicios carecieron de transparencia, con eje en críticas al ingreso de votos por correo, e inició una batalla en la Justicia para objetar el proceso electoral en los estados que no lo favorecieron. Ante la negativa de Trump para asumir la derrota, The New York Times le dedicó un video en su sección Opinión, donde lo insta a reconocer que perdió.

"En la vida hay ganadores. Y hay perdedores", se escucha que dice la voz en off de la producción audiovisual, mientras se ven imágenes de reconocidos actores, deportistas y equipos, en distintas circunstancias.

"Deseabas tanto ganar... y simplemente no estaba destinado a ser. Pero cuando perdés, es importante hacerlo con gracia", señala el video, mientras aparecen más retratos de gente durante competencias televisivas y eventos deportivos.

"Hay ejemplos por todos lados", puntualiza el video, y reproduce palabras de la estrella del básquet Michael Jordan tras perder un partido. "Fueron un mejor equipo y jugaron mejor hoy", reconoce Jordan después de una derrota.

"Johnny, de Karate Kid, fue golpeado en la cara y sin embargo dijo '¡buen partido!' Mirá, no es fácil perder, y ahora es tu turno Donald, podés hacerlo", le recomiendan, mientras se presentan discursos de candidatos a la presidencia norteamericana que asumen sus derrotas electorales. "Anoche le di mis felicitaciones a Donald Trump", expresa Hilary Clinton, en el primero de ellos, durante la campaña de 2017.

"No soy un buen perdedor, no me gusta perder", se oye en un fragmento de una alocución de Trump, a lo que desde The New York Times responden: "Lo sabemos, pero perdiste. Entonces es tiempo de concederlo, es tiempo de ser un buen perdedor".

