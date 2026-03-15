Perú: murió el candidato presidencial Napoléon Becerra en un accidente de tránsito

El candidato presidencial peruano del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), Napoléon Becerra murió tras sufrir un accidente de tránsito en la ciudad de Huaytará.

La noticia fue confirmada por Emily Silva, candidata a la Cámara de Diputados por ese partido.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 183 de la vía Los Libertadores, en la bajada hacia la zona de Rumichaca, en el distrito de Pilpichaca. Becerra tenía programada una actividad de campaña para la mañana de este domingo en el distrito de Tambo, en la provincia ayacuchana de La Marma, según informó RPP.

Napoleón Becerra falleció en un siniestro vial

Según información provista por el alcalde de Pilpichaca, Balvín Huamaní, la camioneta que trasladaba Becerra se despistó, cayendo a una cuneta al lado de la vía.

Tras el accidente, el candidato fue trasladado a un centro de salud local, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Otras tres personas resultaron heridas -dos de ellas de gravedad- y fueron derivadas a Ayacucho.

Emily Silva, contó que Becerra se dirigía en un auto particular a su destino desde la noche del sábado junto con una comitiva.

“Yo anoche me comuniqué con él y me informó que se estaban yendo a Ayacucho. Como venían viajando por el tema de la campaña, se estaban trasladando en vehículo particular y me dijeron que hoy día iban a estar en Ayacucho”, manifestó en diálogo con RPP.

Asimismo, Silva solicitó apoyo al Gobierno para trasladar los restos de Becerra a Lima.

“Nosotros no tenemos recursos para viajar por avión como hacen otros candidatos. Esa es la muestra clara de que no tenemos recursos y por eso tenemos que viajar por nuestros propios medios, con nuestros carros, justamente arriesgando nuestras vidas”, expresó.

El hecho generó conmoción en el arco político peruano y motivó mensajes de solidaridad hacia la familia, los allegados y los militantes del Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

Las próximas elecciones presidenciales en Perú se celebrarán el domingo 12 de abril de 2026. Por primera vez en décadas, se elegirá un parlamento bicameral compuesto por 60 senadores y 130 diputados.