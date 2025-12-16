EE.UU. designó como “terrorista” al Clan del Golfo, el principal cartel de Colombia

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció el martes la designación como “grupo terrorista” del Clan del Golfo, el cartel del narcotráfico más grande de Colombia con el cual el gobierno de Gustavo Petro sostiene diálogos para un posible desarme.

La decisión del Departamento de Estado fue anunciada meses después de que Washington desplegara militares en el Caribe y el Pacífico oriental para atacar a supuestas embarcaciones del narcotráfico. Esas operaciones dejaron ya al menos 95 muertos.

Acuerdo entre el gobierno y el Clan del Golfo en Qatar

El gobierno del primer presidente izquierdista de Colombia y el Clan del Golfo acordaron el 5 de diciembre en Qatar continuar con las conversaciones para lograr el desarme de este grupo paramilitar y la pacificación de los territorios que controla.

El Departamento de Estado estadounidense argumentó este martes que el Clan del Golfo es una “organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros” cuya principal fuente de ingresos es el tráfico de drogas.

“Es responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, personal militar y civiles en Colombia”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado de prensa.

“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los carteles internacionales y las organizaciones criminales trasnacionales. Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas”, añadió.

El narcotraficante y líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', capturado en Colombia en 2021 TWITTER @IVANDUQUE - TWITTER @IVANDUQUE

La agrupación es responsable de traficar cada año toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, según inteligencia militar de Colombia.

Desde que inició su mandato en 2022, el presidente Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados que siguen operando en Colombia luego del histórico pacto de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

En cuanto al Clan del Golfo, se considera a sí mismo un grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares. De hecho, es un grupo con herencia paramilitar, dado que parte sus integrantes provienen de los temidos grupos contrainsurgentes que se desmovilizaron en 2005. Al rearmarse se bautizaron como Los Urabeños, también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia y luego Clan del Golfo.

El grupo era comandado por Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de “Otoniel”, quien fue el narco más buscado del país hasta su captura en 2022 y posterior extradición a Estados Unidos, donde se declaró culpable y admitió que lideró el cártel.

En la actualidad tiene entre 6000 y 7000 miembros, según el gobierno.

Álvaro Jiménez, jefe negociador del gobierno colombiano con el Clan del Golfo

Álvaro Jiménez, jefe negociador del gobierno colombiano con el clan, dijo a la agencia AP que es una decisión autónoma de Estados Unidos que se debe respetar y “evaluar dado el nuevo contexto geopolítico y de política nacional” de ese país. Consideró que Petro deberá, con base en su análisis, “tomar las decisiones que corresponda”.

La administración del presidente Trump viene tomando decisiones que debilitan el poder de Petro, incluso imponiendo sanciones en su contra. Rubio ha calificado públicamente a Petro como “lunático”.

A comienzos de este año, Petro se convirtió también en uno de los pocos gobernantes en criticar abiertamente a Trump en su campaña de deportación de migrantes.

Pocos meses después, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en el marco de una marcha contra el premier israelí Benjamin Netanyahu por la guerra en Gaza, Petro llamó a los soldados norteamericanos a desobedecer las órdenes de Trump vinculadas con ese conflicto.

“Desobedezcan la orden de (Donald) Trump, obedezcan la orden de la humanidad”, dijo Petro con un megáfono en las calles de Nueva York.

Agencias AP y AFP