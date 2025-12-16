Trump amplía la lista de países con prohibición de viaje a EE.UU. y les cierra la entrada al país a los palestinos

WASHINGTON.–La administración de Donald Trump anunció este martes una ampliación de la prohibición de entrada a Estados Unidos para ciudadanos de determinados países, al sumar cinco nuevas naciones con restricciones totales e imponer límites adicionales a otros 15 Estados.

La medida, formalizada mediante una proclamación presidencial, es presentada por la Casa Blanca como parte de un enfoque “basado en datos” para reforzar la seguridad nacional y la seguridad pública.

Según el gobierno, la decisión se inscribe en los esfuerzos por endurecer los estándares de ingreso para viajes e inmigración y se conoce pocos días después del arresto de un ciudadano afgano acusado de un tiroteo en el que resultaron heridos dos efectivos de la Guardia Nacional durante el fin de semana de Acción de Gracias. Funcionarios estadounidenses subrayan que el objetivo es impedir el ingreso de personas sobre las cuales el país no dispone de información suficiente para evaluar riesgos.

La nueva proclamación mantiene sin cambios las restricciones totales vigentes para los 12 países ya considerados de alto riesgo desde junio: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Esa decisión, anunciada a mitad de año, reactivó una de las políticas más controvertidas del primer mandato de Trump.

Ahora, la lista de veto total se amplía a Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria, países que, según la Casa Blanca, presentan una combinación de inestabilidad, actividad terrorista, debilidades severas en los sistemas de verificación de identidad y altas tasas de permanencia irregular tras el vencimiento de visas.

A esto se suma la imposición de una restricción completa para personas que intenten ingresar con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina, debido a la presencia de grupos terroristas en Cisjordania y Gaza y a la limitada capacidad de control y verificación.

Además, dos países que hasta ahora estaban sujetos a restricciones parciales —Laos y Sierra Leona— pasan a enfrentar prohibiciones totales. En paralelo, se mantienen las limitaciones parciales para ciudadanos de Burundi, Cuba, Togo y Venezuela, que ya formaban parte del esquema previo.

El comunicado también incorpora a 15 países adicionales bajo un régimen de restricciones parciales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue. En estos casos, el gobierno estadounidense cita altas tasas de sobreestadía de visas, problemas de cooperación para la repatriación de ciudadanos deportados y, en algunos países del Caribe, programas de ciudadanía por inversión que —según Washington— dificultan la identificación de los solicitantes.

Como excepción relevante, la Casa Blanca anunció un alivio parcial para Turkmenistán. Tras constatar avances en cooperación y en el intercambio de información desde la proclamación anterior, Estados Unidos levantó la suspensión para visas de no inmigrantes, aunque mantiene la prohibición para inmigrantes permanentes por preocupaciones que aún persisten.

El texto oficial aclara que existen exenciones para residentes permanentes legales, titulares de visas vigentes, diplomáticos, atletas y personas cuyo ingreso sea considerado de interés nacional. Al mismo tiempo, limita las exenciones automáticas para visas de inmigración basadas en la familia, alegando riesgos de fraude, aunque preserva evaluaciones caso por caso.

La administración Trump sostiene que la política replica y actualiza las restricciones de viaje de su primer mandato, avaladas en su momento por la Corte Suprema, y afirma que buscan tanto proteger las fronteras estadounidenses como presionar a los países afectados para que mejoren sus sistemas de control, verificación e intercambio de información.

