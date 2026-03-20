Peter Frankopan: “No hay duda de que EE.UU. ve los desafíos que enfrenta como existenciales”

PARÍS.– Para comprender el mundo de hoy, hay que leer a Peter Frankopan. Por esa razón son numerosos los dirigentes que lo consultan.

Nacido en Inglaterra en 1971, profesor de Historia global en Oxford y director del Worcester College para la investigación bizantina, Peter Frankopan tuvo un éxito mundial con Las nuevas rutas de la seda y La tierra transformada. En esa impresionante obra, el historiador británico revisita la historia del mundo a la luz de la relación del hombre con la naturaleza, desde los primeros homínidos hasta... Vladimir Putin.

Peter Frankopan y su libro La tierra transformada

-¿Cuál es su opinión sobre la intervención militar israelí-estadounidense en Irán? Sabemos muy bien cuáles son los objetivos de Benjamin Netanyahu, pero ¿cuáles son los de Donald Trump en esta empresa? ¿Podría haber un beneficio para Trump que justifique el desorden regional y la crisis energética causada?

-Lo dudo. El presidente Trump no solo subestimó sino que calculó mal lo que sucedería con la intervención. Parte del problema es que los objetivos de Estados Unidos no estaban claros y siguieron cambiando incluso antes del 28 de febrero. Gran parte de la discusión en las negociaciones fue sobre el enriquecimiento nuclear; luego estuvo el tema de los misiles balísticos; y sobre los proxies de Irán; y después sobre la reforma social y política. Desde entonces, las demandas de Estados Unidos se han ampliado nuevamente para incluir la decapitación del régimen e incluso hoy sobre la destrucción de la base industrial de Irán. Esa falta de claridad es un problema. Pero otro es la anticipación de lo que los ataques lograrían. No había plan para el cierre del estrecho de Ormuz ni para la crisis energética, mucho menos para los efectos colaterales en fertilizantes, chips de computadora y más. ¿Habrá ganancias? Bueno, la respuesta lógica es que si las hay, serán por error más que por intención.

-¿Cree que la decisión de Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, de lanzar la operación militar en Irán responde más al objetivo de poner en dificultades a China que a cambiar el régimen de los mullahs?

-No creo que se necesite elegir o decidir entre estos dos. Claramente, Estados Unidos tiene preocupaciones a largo plazo sobre China que son muy profundas. Pero también se puede suponer que hay una estrategia maestra en juego —un ajedrez geopolítico complejo en tres dimensiones—, aunque quizás la mejor explicación es que la política estadounidense es tanto impulsiva como oportunista. Es cierto que en una presentación de PowerPoint, la idea de paralizar a Irán podría convencer a algunas personas de que impactará a China. Pero veámoslo de otra manera: China actualmente produce un 40% más de electricidad que Estados Unidos y Europa combinados. Además, la idea de que Estados Unidos pueda tomar control de la industria petrolera iraní y evitar ventas a China podría sonar convincente tarde en la noche, en un bar, después de unas copas. Pero así no funcionan los mercados globales. Y recuerde también que Irán ha sido una espina en el pie de Estados Unidos mucho más tiempo que China. Así que esto tiene raíces que se remontan a muchas décadas. No solo a 1979 y la revolución islámica, sino incluso a los años 50, cuando Estados Unidos intervino directamente en la política iraní.

El último adiós a los cuerpos del ministro de Inteligencia iraní Esmail Khatib y su familia durante el funeral, tras las oraciones semanales del mediodía del viernes en Teherán, el 20 de marzo de 2026. - - AFP

-En Las Nuevas Rutas de la Seda (2018) usted explicó que estamos viviendo una transformación similar a la que siguió al cruce del Atlántico por Cristóbal Colón en 1492. ¿Encaja en ese marco esta intervención en Irán, así como las de Venezuela o, eventualmente, Groenlandia?

-Sí. La mejor manera de entender las políticas de Trump en todos estos lugares es que está tratando de retroceder el reloj y mantener el poder de Estados Unidos en lugar de dejar que este se difunda a otros. Trump, Rubio y otros ven el orden mundial alejándose de Occidente y de Estados Unidos, y estos pasos son todos esfuerzos para impedir que eso suceda. Trump ve a su país como el actor más poderoso del mundo —lo cual es cierto— y se basa en usar el poder para proteger ese rol. Así que sí: intervenciones militares, reemplazo de líderes, coerción económica y más. Todos son intentos de frenar la marea del cambio y evitar que otros desafíen a Estados Unidos. No hay duda de que Estados Unidos ve los desafíos que enfrenta como existenciales. Ese análisis no está equivocado, por cierto. La cuestión es qué hacer al respecto y, en última instancia, si las políticas de Trump empeorarán esa realidad o no.

-¿Qué piensa de la teoría que, dado que ninguna de las potencias nucleares puede imponerse a las otras, el mundo está condenado a vivir dividido en esferas de influencia: Asia para China, Europa para Rusia y América para Estados Unidos? Y, en este caso, si el poder económico-militar de China y Estados Unidos es claro, ¿qué hay de Rusia, una especie de gigante con pies de barro con un PBI cercano al de España? ¿Puede pretender imponerse a los europeos?

-Creo que tendemos a ver a China solo a través de la lente de Estados Unidos, y a veces de Rusia y Occidente. Deberíamos dedicar más tiempo a pensar en China misma. Lo que importa para Xi no es lo que hacemos en Europa o la Argentina, sino lo que sucede internamente. China tiene muchas inversiones en otras partes del mundo. Pero también las tienen países como Japón y Corea del Sur, ambos (por cierto) casi tan importantes como las de China. O está Emiratos Árabes Unidos, que el año pasado invirtió casi tres veces más en África que China, pero no se menciona de la misma manera. Así que, aunque pueda parecer que hay bloques y esferas, estas no son cosas reales. La mayoría de los países no ven la necesidad de elegir entre una potencia dominante —China, Rusia, Estados Unidos, etc.— sino que quieren equilibrarlas todas entre sí. Cuando se trata de lo nuclear, es otro asunto. Debido a los últimos años, ahora vemos un aumento en la probabilidad de proliferación. Países como Polonia, Alemania, Turquía y otros están hablando de esto seriamente. Y no olvidemos que hace un año hubo una guerra entre dos potencias nucleares —India y Pakistán— que casi escaló a algo muy serio. Eso no tuvo nada que ver con nadie más. Por otro lado, no creo que Rusia sea un gigante con pies de barro. Es un adversario formidable y no debe subestimarse en ninguna circunstancia.

Tensa relación entre el presidente Donald Trump y el premier británico Keir Starmer Leon Neal - Pool Getty

-En cuanto a los europeos, ¿diría que desde que Trump llegó al poder esta vez, ha habido una verdadera ruptura transatlántica? ¿Es permanente? La misma pregunta sobre la aparente “desconexión” entre Estados Unidos y el Reino Unido. ¿O es solo una pausa debido a las personalidades de Trump y Starmer?

-Es justo decir que estamos perdidos en Europa en este momento. No solo hemos perdido confianza, sino también nuestro coraje, nuestra capacidad de pensar en grande y la visión sobre cómo es realmente el mundo. Somos lentos para responder y, peor aún, demasiado satisfechos con la forma en que hacemos las cosas. La forma y el proceso han reemplazado la toma de decisiones como el factor más importante de cómo hacemos las cosas. Además, nuestro modelo económico está desequilibrado, necesita una reforma seria porque vivimos por encima de nuestras posibilidades. Eso está claro para todos, pero nadie está haciendo nada al respecto. Así que, sí. Estamos en una situación complicada. Esto también explica nuestra débil respuesta a Trump: no podemos decidir si deberíamos quedarnos callados o hablar y criticarlo.

-Todos coinciden en que mientras China no decida intervenir militarmente, no hay peligro de una guerra mundial. Pero usted nos dice que deberíamos mirar más hacia India o Turquía...

-Creo que los riesgos son directamente proporcionales a la capacidad de crear una catástrofe. Eso significa que los Estados con armas nucleares son extremadamente peligrosos. Justo este fin de semana, tuvimos a Newt Gingrich, uno de los políticos más importantes de Estados Unidos, recomendando el uso de “una decena de dispositivos termonucleares” para volar un nuevo canal en el Golfo y evitar el estrecho de Ormuz. Así que no hay monopolio sobre la estupidez o la toma de riesgos. Pero mire: en abril pasado, hubo una confrontación entre India y Pakistán que fácilmente y rápidamente pudo haberse salido de control. Ambos son potencias nucleares y esto podría haber sido un desastre, y no solo para estos dos países (con una población combinada de más de 1500 millones de personas): los modelos sugieren que un escenario nuclear relativamente pequeño, como una guerra localizada entre estos dos países, tendría un impacto en el crecimiento de cultivos alrededor del mundo, reduciendo el consumo global de calorías en un 7%. Además de eso, no hay una sola persona en Ucrania o Irán —o en muchos otros países— que no piense que tener un arsenal nuclear proporcionaría protección en el futuro. De modo que, en Europa, muchos países están hablando de programas de armas nucleares, incluyendo Polonia, Alemania y Turquía. Como dijo [el secretario general de la ONU] Antonio Guterres en un discurso hace un par de años, “la humanidad está a solo un malentendido, un error de cálculo de la aniquilación nuclear”. El arsenal de China es vasto y está creciendo. Así que la pregunta clave es cuándo los Estados usarían estas terribles armas. Parte de mi trabajo es leer y entender las doctrinas militares de países alrededor del mundo. Creo que muchas más personas deberían hacer esto.

El declive del liderazgo europeo EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

-No es usted el único que dice que Europa ha sido incapaz de explicar mejor los beneficios de su democracia liberal y sus valores “europeos”. Sin embargo, Europa sigue proclamándolos y demostrándolos día a día a través del bienestar de su población. No obstante, mire dónde estamos: extremismos a las puertas del poder en Francia y Alemania, cada vez más importantes en el Reino Unido, que ya experimentó el Brexit; libertarios ganando terreno en América Latina o Donald Trump dos veces en la Casa Blanca. ¿Qué debería haber hecho Europa para “vender” mejor su modelo?

-Creo que deberíamos tomar esto con un poco de escepticismo. Los “extremistas” en Europa son muy ruidosos y visibles, y ciertamente tienen apoyo. Pero no cuentan con un respaldo tan amplio como podría parecer. Además, las respuestas simples que prometen parecerán menos convincentes si logran llegar a posiciones de poder. El Brexit es otra historia, y supongo que se podría ver como un ejemplo de meterse en la cama y apagar las luces cuando uno tiene miedo: fue un intento de decir que el Reino Unido no quería tratar con otras personas y quería vivir solo. Creo que el problema del modelo europeo es la asequibilidad: no podemos mantener los estándares que hemos esperado. En segundo lugar, somos tan introvertidos que no podemos entender nuestras propias debilidades. Tercero, nuestra capacidad y disposición para tomar la medicina necesaria y comenzar reformas es muy limitada. Pero nunca se sabe: con Trump, Putin, Irán, el cambio climático, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la presión energética y grandes choques económicos que se avecinan, quizás finalmente podamos tomar algunas decisiones difíciles. Aunque no contaría con ello. Y como historiador, simplemente diría que el sol se pondrá sobre lugares que no pueden adaptarse a los nuevos tiempos. Mire Venecia, Xi’an, Merv o Uruk. Todas fueron grandes ciudades. Algunas incluso son lugares agradables hoy para pasar un fin de semana. Pero ya no son centros globales como lo fueron alguna vez. Si no puedes adaptarte, te conviertes en parte de la historia, en lugar de alguien que la hace...