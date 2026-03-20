Trump vuelve a arremeter contra la OTAN por su resistencia para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- Mientras el conflicto bélico en Medio Oriente escala con ramificaciones cada vez de mayor impacto global, el presidente Donald Trump volvió a arremeter con virulencia contra los aliados de la OTAN, a los que calificó de “cobardes” por no respaldar sus esfuerzos militares para reabrir el estrecho de Ormuz, a la vez que Estados Unidos empezó a acelerar los operativos para despejar esa zona marítima clave para el transporte energético global bloqueado por Irán.

“¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido ganada militarmente —con muy poco peligro para ellos— se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz. Una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo“, fustigó el mandatario en un duro posteo en su red Truth Social.

El posteo de Donald Trump

“Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y nosotros lo recordaremos!“, advirtió el presidente republicano, quien enfrenta crecientes presiones internas a medida que la guerra contra Irán -que libra junto con Israel- está por entrar en su cuarta semana.

Días atrás, Trump ya había mostrado su frustración con los socios de Washington por sus resistencias a sumarse a su reclamo para que intervengan en la reapertura del estrecho de Ormuz, al tiempo que emergieron diferencias con el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por los distintos objetivos que manejan ambas administraciones en su guerra contra Irán.

El mensaje del líder republicano con dardos a la alianza atlántica se produjo en momentos en que aviones de guerra y helicópteros de ataque estadounidenses intensifican sus asaltos contra drones y buques navales iraníes, en el marco de un esfuerzo militar para despejar el estrecho de Ormuz, según señalaron funcionarios de la Casa Blanca.

Columnas de humo en una instalación petrolera en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos. Altaf Qadri - AP

Esos operativos forman parte de un plan del Pentágono, desarrollado en varias etapas, cuyo objetivo es reducir el peligro que representan las embarcaciones armadas, las minas y los misiles de crucero iraníes, los cuales han paralizado el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz desde principios de mes, poco después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní el 28 de febrero en el que murió el ayatollah Ali Khamenei.

De acuerdo a funcionarios citados por The Wall Street Journal, el Pentágono está enviando tres buques de guerra y entre 2200 y 2500 marines adicionales a Medio Oriente, en el segundo despliegue de esas fuerzas a la región en la última semana. Trump descartó el jueves el envío de tropas estadounidenses a territorio iraní, mientras que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que solicitó al Congreso más de 200.000 millones de dólares adicionales para financiar el conflicto, un pedido que podría toparse con fuertes resistencias de los legisladores.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en una conferencia de prensa en el Pentágono en Washington, el 19 de marzo del 2026. Manuel Balce Ceneta - AP

El bloqueo del estrecho de Ormuz provocó que los precios del petróleo Brent se dispararan por encima de los 100 dólares por barril -la cotización tocó los 119 dólares el jueves- y que el gas europeo subiera cerca de 60% desde el inicio del conflicto, lo que alteró a los mercados globales.

En los últimos días, la dramática escalada de los precios del crudo y del gas natural licuado (GNL) a medida que Irán intensifica sus ataques contra instalaciones en todo el Golfo Pérsico llevó a Estados Unidos a desplegar una batería de medidas para contener las subas, que incluso podrían incluir el alivio de sanciones a buques iraníes que ya están en tránsito marítimo.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

El lunes pasado, el reclamo de Trump a países aliados -sobre todo europeos- para que ayuden a asegurar y reabrir el estrecho de Ormuz se había topado con varios rechazos que frustraron al presidente norteamericano.

Sin embargo, a medida que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en una fase distinta al impactar de lleno sobre la infraestructura energética de la región, potencias europeas -Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos- y Japón anunciaron el jueves que estaban dispuestos a intervenir para estabilizar los mercados y garantizar la seguridad del paso por el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Teherán.

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de marzo de 2026. Altaf Qadri - AP

Los gobiernos de esos seis países pidieron una “moratoria inmediata” sobre ataques a infraestructura civil y se declararon listos para “contribuir con los esfuerzos necesarios” para asegurar la navegación en esa zona, por donde pasa cerca de un quinto de la producción global de crudo y de GNL.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró tras una cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas que defender el derecho internacional y promover la desescalada era “lo mejor” que el bloque puede hacer. “No escuché a nadie aquí expresar la voluntad de entrar en este conflicto; todo lo contrario”, dijo.