Piden destituir a la diputada brasileña que se pintó la cara de negro en señal de protesta

Un polémico episodio ocurrió la semana pasada cuando la diputada estadual brasileña Fabiana Bolsonaro se pintó la cara y el cuerpo de negro en plena sesión en señal de protesta por la designación de Erika Hilton, una mujer transgénero, como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer en la Cámara de Diputados de San Pablo. Ahora, un grupo de legisladores de la Asamblea Legislativa pidió su destitución y la acusó de racismo, transodio y “blackface” —como se conoce al uso de maquillaje oscuro para burlarse o ridiculizar—.

El escándalo comenzó cuando la funcionaria ahora denunciada afirmó en su discurso que “las mujeres trans no son mujeres”, y sacó maquillaje más oscuro con el que pretendía demostrar que, al pintarse de negro, tampoco se convertiría en una persona negra.

Bolsonaro —quien no tiene ningún parentesco con el expresidente Jair Bolsonaro, sino que adoptó el apellido en 2022 cuando se presentó al cargo— aseguró en su exposición que su gesto era un “experimento social” para cuestionar la identidad de género de Hilton. “¿Yo, soy negra ahora? Estoy pintada de negra, me reconozco como negra. ¿Por qué no puedo, entonces, presidir la Comisión de Antirracismo?“, ironizó.

La diputada brasileña que se pintó de negro

“Entonces veo, vengo y te digo: ¿Sabés por qué no puedo ocuparme de este tema? Porque no soy negra", continuó, mientras se pintaba los brazos y el rostro, y sumó: “Les digo, como una mujer, no sirve de nada travestirse de mujer, y no estoy ofendiendo a las personas transexuales, todo lo contrario. Estoy diciendo que soy mujer. La mujer del año no puede ser transexual“.

Tal como consignó el medio Folha de San Pablo, la intervención de Bolsonaro fue interrumpida por la diputada Monica Seixas (del PSOL), que planteó una cuestión de orden y acusó a su colega de transfobia, racismo y blackface, además de solicitar la suspensión de la sesión y de la transmisión. Sin embargo, el presidente de la sesión, permitió que la diputada del Estado de San Pablo concluyera su intervención y afirmó que remitiría el caso a la presidencia de la Cámara.

Las denuncias por racismo y transodio

Tras esto, un grupo de diputados de la Alesp (Asamblea Legislativa de San Pablo) recurrieron al Consejo de Ética para pedir la destitución del mandato de Bolsonaro, cuyo nombre verdadero es Fabiana de Lima Barroso y que forma parte del Partido Liberal.

La denuncia fue firmada por 18 parlamentarios, incluida la diputada Seixas, quien sostuvo que el acto de Bolsonaro “violó principios constitucionales y reforzó estigmas contra las personas trans”. Asimismo, también se presentó una denuncia por discriminación racial y otras diputadas del Partido Socialismo y Libertad presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal y una representación ante el Ministerio Público de San Pablo.

Como respuesta a la catarata de acusaciones y denuncias en su contra, la diputada de 32 años salió a aclarar la situación. En un comunicado, Bolsonaro negó haber hecho blackface y afirmó que su manifestación fue una señal de respeto a la lucha histórica de la población negra.

En los últimos días, en sus redes sociales demostró que no se había arrepentido de sus palabras pese a las denuncias al compartir numerosos videos de su discurso y volver a apuntar contra la población transgénero.

Autoproclamada seguidora del expresidente Jair Bolsonaro, el tribunal electoral de San Pablo le prohibió usar el apellido en las boletas por considerarlo engañoso para el electorado, por lo que su nombre apareció como “Fabiana B”. Asimismo, hace pocos años también cambió legalmente su etnia autodeclarada de “blanca” a “parda” (como se denomina a los mestizos en Brasil), una decisión que resultó en que su partido recibió más dinero del Fondo del Partido cuando ella resultó elegida.