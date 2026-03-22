Día 23 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entra este domingo 22 de marzo en su 23° día de guerra, tras una semana con fuertes tensiones y el temor a una escalada mayor. En la última jornada se volvieron a registrar importantes ataques por parte de ambos partes en conflicto. A la vez, crece la tensión por el cierre del estrecho de Ormuz.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Trump amenazó a Irán con atacar todas sus centrales eléctricas si en 48 horas no reabre el estrecho de Ormuz. Teherán respondió en un tono similar advirtiendo cruzadas sobre atacar la infraestructura energética estadounidense e israelí en la región.
- La república islámica atacó a la ciudad de Dimona y Arad, donde se encuentra el principal centro nuclear del Estado judío, y la ciudad de Arad, ambas al sur de Israel. Se reportaron más de 100 heridos entre las dos ciudades.
- Israel advirtió que la guerra con Irán durará varias semanas más.
- Irán reportó un ataque a una instalación nuclear de Natanz y a la isla Diego García.
- El Ejército de EE.UU. aseguró que “redujo” amenaza de Irán sobre estrecho de Ormuz.
Otros hechos de importancia
- Irán ejecutó a tres personas por llevar a cabo operaciones “en favor de EE.UU. e Israel”.
- Estados Unidos ofrece una recompensa de US$10 millones a cambio de información sobre líderes iraníes.
- EE.UU. flexibilizó sanciones al petróleo iraní para frenar precios.
- Crece la presión sobre Donald Trump en la política interna de Estados Unidos.
- Hezbollah afirma que se encuentra combatiendo al ejército israelí en dos ciudades del sur del Líbano.
- Trump dijo que se están “acercando mucho” a cumplir sus objetivos en la guerra de Irán y que reducirá “gradualmente” la ofensiva militar contra Irán.
- Desde Israel sostienen que “la intensidad de los ataques” sobre Irán “aumentará considerablemente” en los próximos días.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente recién este miércoles con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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