Día 23 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este domingo 22 de marzo en su 23° día de guerra, tras una semana con fuertes tensiones y el temor a una escalada mayor. En la última jornada se volvieron a registrar importantes ataques por parte de ambos partes en conflicto. A la vez, crece la tensión por el cierre del estrecho de Ormuz.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump amenazó a Irán con atacar todas sus centrales eléctricas si en 48 horas no reabre el estrecho de Ormuz. Teherán respondió en un tono similar advirtiendo cruzadas sobre atacar la infraestructura energética estadounidense e israelí en la región.

La república islámica atacó a la ciudad de Dimona y Arad, donde se encuentra el principal centro nuclear del Estado judío, y la ciudad de Arad, ambas al sur de Israel. Se reportaron más de 100 heridos entre las dos ciudades.

Esta imagen, extraída de un vídeo de AFPTV, muestra los daños sufridos por un edificio en la ciudad de Dimona el 21 de marzo de 2026 (Foto de Jorge NOVOMINSKY / AFPTV / AFP) JORGE NOVOMINSKY - AFPTV

Otros hechos de importancia

Trump aseguró que se están “acercando mucho” a cumplir sus objetivos en la guerra de Irán Alex Brandon - AP

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Estados Unidos dijo que su objetivo está cerca de cumplirse Fatemeh Bahrami - Getty Images

Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

El líder supremo Mojtaba Khamenei HAMED JAFARNEJAD - ISNA