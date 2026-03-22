Donald Trump amenazó con destruir todas las centrales eléctricas de Irán si no reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas

En el cierre de una de las jornadas más violentas en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura amenaza contra Irán y le dio menos de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz o aseguró que destruiría todas las centrales eléctricas del régimen. Minutos más tarde, Teherán respondió en términos similares y dijo que atacaría todas las plantas de energía y desalinizadoras de EE.UU. e Israel en la región.

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!”, escribió el mandatario en posteo publicado en su cuenta de Truth Social luego de una jornada en donde Irán lanzó una andanada de misiles contra Israel que dejaron como saldo a más de 100 heridos.

Trump amenaza a Irán con destruir sus centrales eléctrica en el caso de que no reabran el estrecho de Orrmuz en las próximas 48 horas Captura Truth Social Donald Trump

No obstante, el portavoz del mando operativo del ejército, Khatam Al Anbiya, en un comunicado divulgado por la agencia Fars, declaró: “En consonancia con las advertencias anteriores, si la infraestructura energética y de combustible de Irán fuera objeto de alguna agresión por parte del enemigo, todas las plantas de energía, tecnología de la información y desalinizadoras de entidades estadounidenses y sionistas en la región serían atacadas”.

Por otra parte, este sábado el ejército estadounidense anunció que dañó un búnker iraní en el cual había armas que amenazaban a los envíos de petróleo y gas en el estrecho de Ormuz.

El portavoz de la sede central de Khatam al-Anbiya amenazó con atacar infraestructura energética estadounidense Captura X Irán en Árabe

El pasado miércoles también se registró un ataque vinculado a infraestructura enérgetica. En ese caso fue una ofensiva iraní que tuvo como objetivo a una de las mayores instalaciones de gas natural licuado (GNL) del mundo, el complejo industrial de Ras Laffan, en Qatar.

En ese contexto, más de 20 países, incluidos Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Francia y Japón, dijeron estar dispuestos a contribuir en la liberación del paso marítimo.

Por otro lado, estas amenazas cruzadas surgen en el marco de una jornada marcada por el ataque llevado a acabo por Irán contra Dimona y Arad, donde se encuentra el principal complejo nuclear de Israel. La ofensiva dejó, por lo informado hasta el momento, más de 100 heridos.

estrecho de Ormuz captura

El bombardeo dejó destrucción en zonas urbanas y desplegó a los equipos de emergencia en múltiples puntos, con casos graves y personas asistidas por lesiones y en shock.

Tras los ataques, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que seguirán atacando a sus enemigos. “Es una noche muy difícil en la lucha para nuestro futuro”, lamentó.

El estrecho de Ormuz se encuentra cerrado desde el 28 de febrero, cuando Irán dispuso la medida en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Desde entonces, el impacto en el suministro de petróleo y gas desde el Golfo impulsó una fuerte suba de los precios de los combustibles a nivel global, con el riesgo de presionar sobre la inflación si el conflicto se prolonga.

Con información de AFP.