El partido español Vox también toma distancia de Trump y respalda a Meloni en plena crisis por Irán

MADRID.– La tensión creciente entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sumó este miércoles un actor inesperado: el partido español Vox, que por primera vez marcó distancia explícita del líder republicano para alinearse con la dirigente europea.

La vocera parlamentaria de Vox, Pepa Millán, dejó en claro el posicionamiento al ser consultada en el Congreso de los Diputados sobre las críticas que Trump lanzó contra Meloni. “Es una de las políticas más valientes que hay, yo diría que en todo el mundo. Lo ha demostrado”, afirmó, en una declaración que sorprendió por provenir de una fuerza que históricamente ha respaldado al mandatario estadounidense.

Vox sale en defensa de su "aliada" Meloni y ve "poco comprensibles" algunas posiciones de Trump https://t.co/Zscutlkr3f pic.twitter.com/MEI7qcBnMb — EL MUNDO (@elmundoes) April 15, 2026

El cruce entre Trump y Meloni escaló en las últimas horas luego de que el presidente norteamericano cuestionara duramente a la premier italiana por su negativa a respaldar su estrategia frente a Irán. En una entrevista con el diario Corriere della Sera, Trump aseguró estar “sorprendido” por la actitud de Meloni: “Pensé que tenía coraje, me equivoqué”, dijo. Más tarde, en declaraciones a Fox, fue aún más lejos al advertir que la relación bilateral ya no sería la misma con los países que no colaboren con Washington en la crisis.

El trasfondo de la disputa es la guerra con Irán y, en particular, las consecuencias del bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el suministro energético global. Meloni se ha mostrado crítica de la ofensiva impulsada por Estados Unidos y ha llegado a considerar que algunas acciones están “fuera” del derecho internacional. También dejó en claro que Italia no se implicará en una escalada contra Teherán, incluso si eso tensiona su vínculo con Washington.

Las declaraciones de Trump reflejan el deterioro de una relación que hasta hace poco era presentada como parte de un eje político afín. Tanto el partido de Meloni, Fratelli d’Italia, como Vox se movían en la órbita del trumpismo, pero en las últimas semanas varios aliados europeos comenzaron a tomar distancia ante el giro más confrontativo del presidente estadounidense en política exterior.

Trump y Meloni eran aliados y se presentaban como "amigos", antes de la disputa por el Papa y la guerra en Irán Evan Vucci - AP Pool

Aunque el líder del partido, Santiago Abascal, había evitado hasta ahora criticar abiertamente a Trump —limitándose a expresar su deseo de que el régimen iraní caiga—, las descalificaciones hacia Meloni forzaron un posicionamiento más claro. “Las naciones tienen derecho a proteger su soberanía”, sostuvo Millán, quien además calificó a la primera ministra italiana como “aliada y amiga”.

La portavoz también fue consultada por otro frente de conflicto abierto por Trump: su enfrentamiento con el papa León XIV, a raíz de los llamados del pontífice a favor de un alto el fuego y del diálogo en Medio Oriente. En este punto, Vox optó por una postura intermedia. Si bien evitó respaldar directamente las críticas del mandatario estadounidense, sí cuestionó la politización del rol del Papa. “La misión del pontífice no es la de someterse al escrutinio de ningún político”, afirmó Millán, y añadió que tampoco corresponde que los dirigentes intenten controlar a la Iglesia.

Donald Trump y el Papa León XIV se encuentran en una disputa que escaló en los últimos días

Aun así, la dirigente reconoció que las formas de Trump resultan difíciles de justificar. Consultada sobre su estilo y sus recientes declaraciones contra Meloni y el Papa, respondió que “son poco comprensibles”, en una señal de distanciamiento más explícita que en episodios anteriores. Hasta ahora, frente a temas sensibles como la amenaza de aranceles o la ofensiva sobre Irán, Vox había evitado confrontar directamente con el líder republicano.

El endurecimiento del tono por parte de Trump no solo impacta en sus adversarios, sino también en su propio espacio político internacional. En Europa, varias fuerzas que en su momento se identificaron con su agenda comienzan a recalibrar sus posiciones ante decisiones que consideran excesivas o contraproducentes.

Agencia AFP y diario El País