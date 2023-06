Polémica en Italia: Giorgia Meloni busca convertir el alquiler de vientres en un “delito universal”

✅ Sì della Commissione Giustizia della Camera alla proposta di legge che dichiara l'utero in affitto reato universale, quindi perseguibile anche se commesso all'estero.

Era una nostra battaglia e la stiamo portando avanti: ora il prossimo passo in aula, per il via libera… pic.twitter.com/2L6Z8fHrIf