Un grupo armado amenazó de muerte a la fiscal ecuatoriana que logró la condena de Rafael Correa por corrupción

escuchar

QUITO.– La jefa de la Fiscalía de Ecuador, Diana Salazar, recibió “amenazas directas” de muerte e intimidaciones contra su familia, informó el ente investigador este jueves.

“Ya vas a cumplir años, no quiero arruinar tu fiesta matándote a tu hija”, dice uno de los mensajes que según medios locales recibió la fiscal, conocida por haber logrado una condena por corrupción contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

“En las últimas horas, las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y de su familia han escalado”, señaló la entidad a través de su cuenta de Twitter.

#COMUNICADO | #FiscalíaEc condena todo tipo de intimidación, hace un llamado a la opinión pública y a organismos internacionales a estar vigilantes, y reafirma su compromiso con la ciudadanía de seguir cumpliendo su trabajo, sobre la base de la Ley. ⬇️ pic.twitter.com/bg9cRVgPyt — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 1, 2023

La Fiscalía adjuntó a la denuncia una captura de pantalla del mensaje de WhatsApp enviado a la fiscal, en el que se observa que iba acompañado de un video donde aparecen al menos seis personas armadas con fusil, vestidas de negro y con gorras que impiden ver su rostro.

Además se lee: “Usted decide mi Dra”.

Medios locales divulgaron partes del video que evidencian las amenazas contra Salazar, que llevó investigaciones sobre sonados casos de corrupción, como el de sobornos entre 2012 y 2016 por el que Correa fue condenado a ocho años de cárcel.

Mientras los hombres armados apuntan sus fusiles contra el suelo se escucha la voz de un hombre decirle a la fiscal: “Si no te vas por las buenas, te vas por las malas y por las malas te mando a festejar al infierno”.

Todo tiene un límite. Como funcionaria estoy expuesta a los comentarios maliciosos, pero ahora se meten con mi familia y eso es algo que no voy a permitir, porque nada tienen que ver con mis funciones. Tendrán que responder por tanta infamia y mentira por la vía legal. #YaBasta pic.twitter.com/aBogeP4LrC — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) June 1, 2023

Salazar se pronunció al respecto en Twitter: “Todo tiene un límite. Como funcionaria estoy expuesta a los comentarios maliciosos, pero ahora se meten con mi familia y eso es algo que no voy a permitir, porque nada tienen que ver con mis funciones. Tendrán que responder por tanta infamia y mentira por la vía legal”.

El presidente Guillermo Lasso expresó su solidaridad con la fiscal y pidió a los ecuatorianos “no tolerar que los grupos criminales y sus actos terroristas amenacen la vida de una autoridad del Estado y pretendan el control de las instituciones de justicia”, según un mensaje de Twitter.

Los ecuatorianos no podemos tolerar que los grupos criminales y sus actos terroristas amenacen la vida de una autoridad del Estado y pretendan el control de las instituciones de justicia. El Estado tiene que alinearse en la defensa democrática de las instituciones.



Mi apoyo y… https://t.co/wNOuhcW69P — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 1, 2023

Ecuador encara un aumento de la violencia criminal y el narcotráfico, con una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes.

El ministro del Interior, Juan Zapata, en la misma red social ordenó que “unidades especializadas” investiguen la procedencia de las amenazas y solicitó “reforzar” la seguridad de la fiscal.

Los últimos días, Salazar ha estado en el foco luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de nombrar autoridades, la acusara de haber plagiado su tesis universitaria.

Además, el Consejo de la Judicatura, el órgano que administra la función judicial, convocó el lunes a una reunión –que finalmente no se llevó a cabo– para analizar un proceso disciplinario en contra de la fiscal.

Salazar ha dicho que los señalamientos son “puras falacias” y que el único órgano que puede investigarla es la Asamblea Nacional, ahora disuelta.

“Este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía”, expresó Salazar esta semana.

Ni la constitución ni las leyes en Ecuador permiten que la Judicatura o el Consejo fiscalicen o sancionen a la Fiscal General.

Germán Rodas, coordinador de la no gubernamental Comisión Nacional Anticorrupción, dijo a The Associated Press que “hay una concertada acción de algunos sectores para impedir que se sancione a determinadas personas que están vinculadas con la corrupción” y convocó a la Fiscalía a que no ceda ante las amenazas y siga cumpliendo su labor.

Salazar sostiene que la persecución en su contra está impulsada por quienes buscan impunidad, se encuentran privados de la libertad o prófugos de la justicia en referencia a Correa, a su ex vicepresidente Jorge Glas, recién salido de prisión por casos de corrupción; al encarcelado ex contralor del Estado, Pablo Celi; al ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, también en prisión por abuso sexual y otros altos funcionarios del gobierno de Correa (2007-2017) procesados durante su gestión al frente de la Fiscalía General.

Así es. Controlen a sus grupos criminarles, empezando por Villavicencio y la misma fiscal, que está dispuesta a todo para que no se investigue el plagio de su tesis.

¡Sinvergüenzas!#LosCorruptosSiempreFueronEllos https://t.co/HqdGU3aWu3 — Rafael Correa (@MashiRafael) June 1, 2023

Correa publicó en su cuenta de Twitter que “esta mujer [por Salazar] está chiflada; ya falta poco”, entre otros señalamientos para descalificarla.

A Salazar le queda un año y 10 meses para terminar su gestión.

Agencia AFP y AP

LA NACION