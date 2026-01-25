Polémica y malestar en Francia por los nuevos trenes “sin niños”: prohíben el ingreso a menores de 12 años

La compañía ferroviaria francesa TGV se vio envuelta en un escándalo en los últimos días luego de presentar un vagón exclusivo de primera clase que prohíbe el ingreso de menores de 12 años. El anuncio generó críticas de sectores que consideraron la medida “discriminatoria” para las familias que viajan con niños.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF, por sus siglas en francés), que opera el servicio bajo la marca TGV Inoui en Francia y en rutas hacia Alemania y Luxemburgo, explicó que la nueva categoría está orientada a “viajeros frecuentes, en particular de negocios, que buscan mayor comodidad”.

De esta forma, este servicio —denominado Optimum Plus, que reemplazará a la actual Business Première— funcionará a partir de este mes entre semana, exclusivamente en el trayecto Lyon-París, según informó el medio británico The Independent. El resto de las formaciones continuará ofreciendo vagones de primera clase y clase estándar.

Los menores podrán viajar en el resto de los vagones del tren, como lo hacían hasta el momento. THIBAUD MORITZ� - AFP�

La empresa estatal ferroviaria detalló que el servicio promete “comodidad exclusiva, con “asientos diseñados para preservar su privacidad, para un viaje tranquilo, ideal para trabajar o relajarse”. “El vagón está situado al final del tren para evitar que otros pasajeros pasen por la zona reservada", detallaron.

No es la primera vez que una empresa ferroviaria implementa espacios “libres de niños”. En Italia, Trenitalia ofrece en algunas rutas un “Área de Silencio”, destinada a pasajeros que buscan viajar sin ruidos.

Las críticas

La medida generó rechazos por parte de familias y organizaciones vinculadas a la infancia. En declaraciones al canal BFM, la Alta Comisionada francesa para la Infancia, Sarah El Haïry, calificó la prohibición como “impactante”.

“Viajar con niños no es un problema que se debe solucionar, sino una realidad que se debe apoyar”, remarcó. En su propuesta, subrayó que debería haber opciones más “adaptadas a las familias” y adelantó que se reuniría con el director general del grupo SNCF, Jean Castex, para tratar la prohibición de ingreso a los niños.

La medida generó incluso internas dentro del Gobierno. Shutterstock

Hasta el momento, la empresa no emitió una respuesta institucional frente a las críticas.

La única declaración pública fue la de Gaëlle Babault, directora de Ofertas del TGV Inoui, quien señaló en la cuenta oficial de Instagram del operador: “Nuestra oferta Optimum ocupa menos del 8% del espacio en un TGV Inoui y solo de lunes a viernes. Esto significa que el 92% de los demás asientos están disponibles para todos, y el 100 % los fines de semana”.