Trump elogia a las tropas británicas tras recibir críticas por sus comentarios sobre la guerra en Afganistán

WASHINGTON. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado a los soldados británicos que lucharon en Afganistán, en una publicación en redes sociales que representó una reversión de los comentarios que hizo esta semana y que generaron una cascada de críticas en Gran Bretaña, particularmente de las familias de los que murieron o resultaron gravemente heridos.

Tras una conversación anterior con el primer ministro británico, Keir Starmer, Trump dijo en Truth Social que los “grandes y muy valientes soldados de Reino Unido siempre estarán con Estados Unidos de América”.

Trump describió a los 457 británicos que murieron en Afganistán y a los que resultaron gravemente heridos como “entre los más grandes de todos los guerreros”. Y añadió que el vínculo entre los dos ejércitos es “demasiado fuerte para romperse” y que Gran Bretaña “con un tremendo corazón y alma, no tiene igual (excepto por Estados Unidos)”.

Soldados británicos durante un momento de descanso en Afganistán (Archivo)

Los comentarios surgieron después de una entrevista con Fox Business Network realizada en Davos, donde dijo que no estaba seguro de que las otras 31 naciones de la OTAN estuvieran allí para apoyar a Estados Unidos cuando se lo solicitara y que las tropas de esos países se mantuvieron “un poco alejadas de las líneas del frente”.

Trump no se disculpó directamente ni se retractó de esos comentarios, como sugirió Starmer el viernes en su respuesta inicial, cuando describió las palabras del presidente como “insultantes y francamente espantosas”.

La oficina de Starmer dijo que el tema se planteó en una conversación entre ambos este sábado, en la que se discutieron otros temas, como la guerra en Ucrania y la seguridad en la región ártica.

“El primer ministro mencionó a los valientes y heroicos soldados británicos y estadounidenses que lucharon codo a codo en Afganistán, muchos de los cuales nunca regresaron a casa", dijo su oficina en un comunicado. “Nunca debemos olvidar su sacrificio”.

El príncipe Harry patrulla la ciudad de Garmsir, Afganistán, en 2008 (Archivo) John Stillwell� - POOL, PA�

La opinión de Trump, expresada en la entrevista con Fox, contrasta con la realidad de que, en octubre de 2001, casi un mes después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos encabezó una coalición internacional en Afganistán para destruir a Al-Qaeda, que había utilizado el país como su base, y a los anfitriones talibanes del grupo.

Junto a las de Estados Unidos había tropas de docenas de países, incluidos de la OTAN, cuyo mandato de defensa mutua se activó por primera vez tras los ataques en Nueva York y Washington. Más de 150.000 tropas británicas sirvieron en Afganistán en los años posteriores a la invasión, el contingente más grande después del estadounidense.

Las disculpas de Trump no incluyeron a otros países europeos, que expresaron este sábado su desaprobación ante los despectivos comentarios del jefe de la Casa Blanca, a quien criticaron en particular por el desdeñoso comentario de que sus tropas estuvieron lejos del frente.

La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, expresó su estupor al señalar que “la amistad exige respeto, condición fundamental para seguir garantizando la solidaridad que está en la base de la Alianza Atlántica".

Giorgia Meloni y Donald Trump, en la Casa Blanca en abril de 2025 BRENDAN SMIALOWSKI� - AFP�

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, también se quejó. “Nuestro Ejército estaba listo cuando nuestros aliados estadounidenses pidieron apoyo tras el atentado terrorista islamista de 2001″, recordó.

Alemania, dijo Pistorius, pagó “un pesado tributo por ese compromiso: 59 soldados y tres policías perdieron la vida en combates, atentados o accidentes”. “Muchos heridos siguen sufriendo hoy las secuelas físicas y psicológicas de aquel período", agregó el ministro.

En Francia, la oficina del presidente Emmanuel Macron lo calificó de “declaraciones inaceptables”. “A las familias de los soldados caídos el Jefe de Estado desea brindar consuelo y reiterar la gratitud y la memoria respetuosa de la nación”, añadió el equipo de Macron.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó de “insoportable” la visión del presidente estadounidense. “Entiendo perfectamente que los veteranos daneses hayan declarado que no hay palabras que puedan describir hasta qué punto eso es doloroso”, afirmó.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en rueda de prensa en Nuuk MADS CLAUS RASMUSSEN� - Ritzau Scanpix�

Los veteranos daneses convocaron una marcha silenciosa en Copenhague el 31 de enero para protestar por las declaraciones de Trump.

El vicepresidente estadounidense JD Vance ya había despertado malos sentimientos en marzo de 2025 durante una visita a la base estadounidense de Pituffik en Groenlandia al calificar a Dinamarca como un “mal aliado”.

“Hemos pasado de comentarios ofensivos a comentarios descorteses. Y ahora sentimos que esto es una traición. No solo es falso, sino que es obviamente algo contra lo que debemos reaccionar con mucha, mucha firmeza", dijo el vicepresidente de la asociación de veteranos daneses, Soren Knudsen.

Knudsen sirvió en el sur de Afganistán en 2006 y fue el comandante adjunto de una misión de la OTAN en 2012.

Agencias AP y AFP