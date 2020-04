Marcelo Menezes, un brasileño de 46 años, se recuperó luego de haber contraído el nuevo coronavirus Crédito: Cortesía

Fiebre alta, tos, dolor en el cuerpo y, sobre todo, un fuerte sentimiento de asombro frente a la noticia de haber contraído Covid-19 . Las personas que se recuperaron del coronavirus, que mantiene en vilo al mundo , coinciden en el padecimiento de una serie de síntomas, pero también dejan abierto un halo de esperanza frente a un escenario que les resultó aterrador.

Marcelo Menezes , un brasileño de 46 años que vive en San Pablo , contrajo el virus en la oficina. "Fue justo después del carnaval. Mi compañera de escritorio viajó a Río de Janeiro y se infectó. Sin embargo, no fue hasta que comenzó a desarrollar los primeros síntomas que se hizo la prueba. Cuando nos informaron en el trabajo que había dado positivo por coronavirus ya era demasiado tarde", contó a LA NACIÓN .

Menezes, director comercial de una compañía de comercio, se contagió el 5 o 6 de marzo, los únicos días en los que coincidió con su compañera en la oficina. Pero no fue hasta el 13 de ese mes que sospechó que había contraído el coronavirus, cuando "levantó mucha temperatura": llegó a los 41 grados.

"Además de la fiebre, sentí un enorme dolor en todo el cuerpo . También estaba extremadamente cansado, cuando subía las escaleras sentía que había corrido un maratón", describió. Al día siguiente fue al hospital, donde le revisaron los pulmones, le tomaron la temperatura -a esta altura tenía 39 grados-, y le hicieron el test.

"Tardaron siete días en darme el resultado" , dijo.

Resultado del test de Covid-19 de Marcelo Menezes Crédito: Cortesía

"Debido a la escasez de pruebas en Brasil , ya no examinan a cualquiera que lo solicite, solo a aquellos que llegan al hospital en un estado muy grave. Muchas personas tienen coronavirus y no lo saben . Yo fui uno de los primeros 100 casos detectados en el país y tuve la suerte de acceder a un test", añadió Menezes.

Para cuando llegó el resultado, ya se había recuperado, los síntomas - fiebre alta por tres días, dolor corporal por cinco días, fatiga y pérdida del gusto y el olfato - habían desaparecido, que los había tratado con paracetamol y dipirona. Menezes no tuvo miedo, dijo, porque no es parte del grupo de riesgo. No obstante, con el correr de los días, muchas personas jóvenes comenzaron a ingresar a los hospitales en condición crítica y eso lo asustó.

"Ahora estoy totalmente recuperado. Pero a pesar de los recaudos que tomé, como dormir en otro cuarto, mi esposa se contagió y suponemos que mi bebé también , aunque no ha desarrollado síntomas. Sin embargo, ninguna figura en las estadísticas de Brasil porque no pudieron acceder a un test", comentó.

"Inclúyanme en sus oraciones"

En Estados Unidos, el 25 de marzo, Joshua Lindley , un ciudadano de Salem, Oregon, publicó en Facebook: "Los resultados de las pruebas están de vuelta. Es oficial, di positivo por Covid-19. Por favor, inclúyanme en sus oraciones".

A mediados de mes, Lindley comenzó a experimentar algunos síntomas como fiebre y dificultad para respirar . Luego de una visita al médico, lo enviaron a realizarse una prueba y le pidieron que se quede aislado en su casa hasta recibir los resultados.

Nueve días después recibió la noticia . "Estaba en shock, de repente lo que veía en los medios de comunicación me estaba ocurriendo a mí", dijo Lindley en una entrevista con KGW .

La condición de Lindley empeoró y fue hospitalizado en la clínica Salem Health. Tuvo que dormir con oxígeno suplementario por las noches y hubo días en los que no podía moverse de la cama, ni siquiera para ir al baño.

Sin embargo, hace cinco días regresó a su hogar, en donde completó su recuperación. "Gracias por las plegarias. Han significado mucho para mí. Nunca he estado tan enfermo en mi vida . Sé que la enfermedad trata todos de manera diferente, pero por favor tomen este virus en serio", escribió en Facebook.

Algo similar relató en Guatemala un paciente al salir del hospital de Villanueva. "Gracias a Dios me siento re bien. Yo estoy contento porque en el hospital me trataron muy bien y por eso estoy aquí. Después de 15 días, gracias a ellos, enfermeros y médicos", agradeció.

Según contó en un video que se viralizó a través de las redes sociales, el hombre estaba de viaje y antes de regresar se desató la pandemia: "Estuve tirado muchos días en el aeropuerto y ahí me hicieron la prueba. Creo que en un aeropuerto del mundo me contagié ".

De allí fue a parar al hospital, donde le realizaron varias pruebas hasta confirmar que la enfermedad había desaparecido. Pero esa serie de intervenciones le resultaron sumamente lastimosa: "Duele mucho el hisopado. Por favor quédense en casa porque duele mucho que a uno le hagan eso ", recomendó.

En España , uno de los países más golpeados por la pandemia, la historia de Encarnación, se convirtió en un símbolo de esperanza frente a la crisis que provocó la propagación del Covid-19.

Esta mujer de 101 años que reside en la ciudad de Huesca y fue la primera mujer de su localidad en ser internada debido al virus, el 15 de marzo. Después de ser diagnosticada debió permanecer por 15 días en el hospital, donde además le tocó pasar una fecha especial: su cumpleaños.

Tras atravesar todo el período de confinamiento, pudo salir en una camilla acompañada por su hija cuando dejó el hospital tras curarse de la enfermedad entre aplausos del personal médico.

Otro de los pacientes recuperados que se ganó los festejos del personal de salud fue Paco Carmona, un cantante en Andalucía que contó que el 1° de marzo por la noche volvía de cantar y cuando subió a su auto empezó a sentir escalofríos y fiebre . "Llegué a casa, me tomé un paracetamol, al otro día fui a mi trabajo y después fui a mi médico de cabecera y me dio un antibiótico. Resulta que a los tres días tenía fiebre, dolores de cabeza y el cuerpo, la barriga como inflada, nauseas, no me entraba la comida. Estuve diez días aguantando ", contó en una entrevista televisiva.

Su testimonio fue replicado en las redes sociales después de que el personal de salud que lo atendió filmó un video del momento en el que lo despiden, ya curado, entre aplausos al canto de " el alta, el alta ".