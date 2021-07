¿Por los festejos de la Eurocopa? Se dispararon los contagios de Covid en Roma e impondrán un pase sanitario

ROMA.- ¿Culpa de los festejos salvajes después de la victoria en la Eurocopa, cuando miles de personas salieron a celebrar y manifestar toda esa euforia contenida durante los meses de encierro, creando peligrosas aglomeraciones?

Muchos expertos creen que sí, que ése es el motivo por el que en Roma hubo un boom de contagios de coronavirus en los últimos días, tanto es así que los casos de positivos casi se quintuplicaron. El 11 de julio en la capital los nuevos casos habían sido 122 y ayer 557, el dato más alto de toda la península, donde se registraron 3558 a nivel nacional. Como sintetizó hoy en su tapa el diario Il Messaggero de esta capital, “en Roma, un contagio sobre siete”. Para poder comparar, ayer en Milán, en el norte, una ciudad mucho más golpeada por la pandemia el año pasado, hubo un aumento de 153 casos.

En la capital italiana, los positivos en su mayoría son jóvenes no vacunados, indicó Alessio D’Amato, asesor sanitario de la región Lazio (cuya capital es Roma), que destacó que la situación de todos modos está bajo control y que no hay complicación alguna en los hospitales aún.

Algunos ya hablan irónicamente de “variante UEFA”, porque se considera que el aumento de casos se debe al campeonato europeo, que el año pasado había siso suspendido por la pandemia, pero que esta vez se hizo, aún con restricciones de aforo en estadios. No por nada D’Amato directamente dijo que la ciudad estaba pagando el “efecto Gravina”, echándole la culpa a Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, considerado el responsable de la vuelta triunfal que la selección hizo por el centro histórico de Roma, el lunes de la semana pasada, para celebrar una copa que los “azzuri” no llevaban a casa desde 1968. Entonces centenares de personas rodearon el autobús descubierto con el que los “héroes” de la selección desfilaron por la capital mostrando su trofeo, creando aglomeraciones que enseguida causaron polémicas. La mayoría de la gente estaba sin barbijo que, en verdad, ya no es obligatorio desde hace tiempo al aire libre, aunque sí es recomendado en situaciones en las que es imposible mantener el distanciamiento social.

“Se trata de una salida infeliz, asociar a una persona la responsabilidad del repunte de contagios, que por otro lado están aumentando en toda Europa, me parece inoportuno y para nada correcto”, reaccionó Gravina a las acusaciones de D’Amato.

Lo cierto es que en las últimas tres semanas pasó de todo. Los cuartos de final Italia-Bélgica del 2 de julio, la semifinal Italia-España del 6 de julio y la final del 11 de julio en Wembley hicieron que multitudes se juntaran ante maxi pantallas y bares de toda la península. Pero Roma es la única ciudad de Italia que ha mostrado semejante aumento de contagios. De hecho, registró un imponente brote en el Clifton un pub del barrio de Monteverde, donde 105 jóvenes que allí vieron Italia-Bélgica e Italia-España resultaron positivos. Según logró rastrearse, de este foco surgieron luego otros brotes en dos colonias de verano de la ciudad.

Pase sanitario

En medio de un clima de creciente alarma porque la curva está creciendo debido a la variante Delta, la región del Lazio y las demás de Italia esperan que el gobierno mañana apruebe un nuevo decreto que entrará en vigor el lunes, cuyo objetivo es evitar que a largo plazo haya un nuevo confinamiento. Siguiendo los pasos dados por Emmanuel Macron en Francia y con el objetivo de incentivar a quienes aún no se han vacunado a que lo hagan, también en Italia será obligatorio exhibir un pase llamado “green pass” –que certifica que uno se ha vacunado- para ingresar a espectáculos, hacer viajes o deportes. Aún se estaba discutiendo si será necesario también este pase sanitario para espacios interiores de bares y restaurantes –en este caso podría ser suficiente una primera dosis de vacuna-, pero la idea es que Italia se mantenga de color “blanco” –es decir, casi sin restricciones- durante el verano.

En Italia será obligatorio un pase sanitario para ingresar a espectáculos, hacer viajes o deportes ALBERTO PIZZOLI - AFP

Aunque está aumentando en forma sostenida la curva epidemiológica, el gobierno quiere mantener las actividades abiertas y el arma para ello es permitir el ingreso en áreas más concurridas solo a quien ya esté inmunizado o a quien demuestre que ha realizado un test de hisopado negativo al menos 48 o 24 horas antes.

Se trata de medidas que dividen a la heterogénea mayoría del gobierno de unidad de Mario Draghi, en el que las fuerzas de derecha, como ya ocurrió en el pasado, consideran la implementación del “green pass” para ir a comer una pizza un atentado a la libertad y por ende se resisten a la medida. Se espera que Draghi también extienda el actual estado de emergencia decretado por su antecesor, Giuseppe Conte, al principio de la pandemia, en marzo de 2020, que vence el 31 de julio, hasta el 31 de diciembre.

Según datos del gobierno hasta ahora se ha vacunado en Italia más de la mitad de la población mayor de 12 años -en rigor, el 51,98%- y los más optimistas esperan que para septiembre pueda alcanzarse la tan mentada inmunidad de rebaño, aunque hay dudas. La campaña masiva de vacunación avanza en forma demasiado lenta y más ahora con muchos yéndose de vacaciones. Inquieta, por otro lado, el hecho de que aún se calcula que hay 2.600.000 mayores de 60 años por vacunar.

El ministro de Educación, Patrizio Bianchi, en tanto, en vista del comienzo del nuevo año lectivo, en septiembre, planteó la posibilidad de que el personal escolar sea obligado a vacunarse. Una propuesta que también causó polémica, como la de Confindustria (la UIA local), que propuso que el “green pass” también pase a ser obligatorio para los trabajadores, que podrían ser suspendidos si no presentan el certificado, otro atentado a la minoría “no vax” del país.