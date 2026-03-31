Un experto internacional analizó el reproche de Trump a sus aliados y advirtió cómo influye en el curso de la guerra

Transcurrido un mes del comienzo de la guerra en Medio Oriente, Donald Trump volvió a sacudir la escena global con declaraciones que amenazan a países del otro lado del océano. Según explicó Andrés Repetto en LN+, las últimas publicaciones del líder republicano marcan un nuevo pulso internacional al cuestionar a Gran Bretaña y el poder sobre los recursos petrolero.

Andres Repetto en LN+

En su publicación, el mandatario escribió: “A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: primero compren a Estados Unidos, tenemos de sobra y segundo, ármense de valor, vayan al estrecho y tómenlo. Tendrán que aprender a defenderse. Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarnos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido esencialmente diezmado. Lo más difícil ya pasó. Vayan a buscar su propio petróleo”.

En este contexto, el analista internacional profundizó en las declaraciones del líder estadounidense: “Por un lado creo que está mostrando frustración por todavía no liberar el estrecho de Ormuz, que sigue controlado por el régimen iraní”.

“Por otro lado, su enojo hacia sus socios de la OTAN, que para Trump no lo están ayudando. Hay que ver si más allá de este mensaje, el presidente de los Estados Unidos decide tomar alguna acción, si es que él puede tomar esa acción contra la OTAN”, sumó.

El posteo de Donald Trump (Truth Social: @realDonaldTrump)

La relación de Trump con los países miembros de la OTAN

Tras las recientes declaraciones desde la Casa Blanca, y las amenazas de Trump, Repetto destacó que si bien los países de la organización no demuestran su total apoyo a Estados Unidos, le están dando la infraestructura para que pueda atacar a Irán, ya que están utilizando muchas de las bases.

Al ser consultado por la participación activa de la OTAN en el conflicto, el especialista fundamentó: “Por supuesto que lo están haciendo desde el día uno. Gran Bretaña, que en algún momento no quería, le está dando las bases. España, con la noticia de Pedro Sánchez, está diciendo que ante una emergencia pueden utilizar las bases, pueden aterrizar un avión si está en emergencia, pero el resto de los países de la OTAN sí están colaborando“.

“No están mandando buques pero acá lo que me parece lo más significativo es un Trump cada vez más enojado contra sus propios aliados y creo que muestra un presidente desencajado”, agregó.

Donald Trump NATHAN HOWARD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La posibilidad de un desembarco de tropas estadounidenses en territorio iraní

Según explicó Repetto a LN+, las declaraciones de Trump no son de fiar: “Trump puede decir lo que él quiera decir porque es Trump, rompe con todas las estructuras, puede decir ganamos y se puede retirar”.

En la misma línea agregó: “La realidad es que hoy Estados Unidos está enredado en una tela de araña muy difícil. La otra verdad es que están viendo soldados y buques para algún operativo por tierra, más allá de lo que diga públicamente el presidente, lo que vemos es eso.

En caso de un posible despliegue en tierra iraní, concluyó: “Cuando eso suceda, si es que sucede, no va a haber un aviso, por qué va a ser algo, tiene que ser algo muy secreto, más allá que es el ataque más anunciado, como lo ha sido en Venezuela, más anunciado de lo que se ha dicho, imposible”.