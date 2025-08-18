Por qué cargos fue imputado el hijo de la princesa de Noruega

Marius Borg Hoiby, de 28 años, se encuentra en el centro de una tormenta legal en Noruega. El joven, hijo de la princesa Mette-Marit, enfrenta una serie de acusaciones que sacudieron a la familia real y al país. Los cargos incluyen violación, violencia machista y otros delitos que podrían acarrearle una pena de hasta diez años de prisión. La investigación, que se extendió por más de un año, culminó con la imputación formal por parte de la fiscalía general.

Los cargos por los cuales fue imputado el hijo de la princesa de Noruega

Marius Borg Hoiby fue imputado por cuatro presuntas violaciones, además de otros 28 delitos. El fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbo, anunció la acusación y calificó los actos como “muy graves”. Las violaciones habrían ocurrido en 2018, 2023 y 2024, la última de ellas después de que se iniciara la investigación policial.

Marius Borg Hoiby fue imputado por cuatro presuntas violaciones, además de otros 28 delitos

En total, Borg Hoiby enfrenta 32 cargos. Además de las cuatro acusaciones de violación, se le imputa violencia machista contra su expareja, Nora Hakland. También se le acusa de maltrato a allegados y de grabar imágenes sin consentimiento. La lista de delitos incluye amenazas de muerte, agresión a un agente y violación de la normativa de tráfico. El fiscal general Henriksbo enfatizó la gravedad de los actos: “Se trata de actos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas”. Y agregó: “La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta diez años”.

La reacción de la defensa e impacto en la realeza

La abogada de Borg Hoiby, Ellen Holager Andenaes, declaró a la agencia local NTB que su cliente niega las acusaciones de violación. El caso representa un desafío para la familia real noruega. Aunque Marius Borg Hoiby nunca cumplió funciones oficiales, su vida siempre atrajo la atención de los medios.

En el 2016 fue imputado por consumir cocaína en un festival de música

El historial de Marius Borg Hoiby, el hijo de la princesa de Noruega

Marius Borg Hoiby nació el 13 de enero de 1997, producto de una relación entre Mette Marit y Morten Borg, quien también fue condenado por violencia y delitos relacionados con drogas. A los cuatro años, su vida cambió al integrarse a la familia real tras el matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon, con quien Mette Marit tuvo dos hijos más.

En 2017, fue multado por consumir cocaína en un festival de música. En 2023, la policía lo entrevistó preventivamente por relacionarse con “delincuentes notorios”. En noviembre de 2024, su detención por sospechas de violación marcó un hito sin precedentes para la familia real.

