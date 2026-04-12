Por qué fracasaron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán

Estados Unidos e Irán no lograron alcanzar un acuerdo tras largas horas de negociaciones en Islamabad, Pakistán. Las partes expusieron diferentes versiones sobre las causas del fracaso. Mientras Washington sostuvo que Teherán no se comprometió a abandonar el desarrollo de armas nucleares, el gobierno iraní atribuyó el resultado a “exigencias irrazonables” planteadas por la delegación estadounidense. El diálogo se desarrolló en el marco de una tregua de dos semanas.

De parte de Estados Unidos, el vicepresidente J. D. Vance afirmó en conferencia de prensa que “fueron 21 horas de charlas y lamentablemente no hubo acuerdo” y sostuvo que su país mostró disposición a negociar. “Nosotros somos flexibles, pero ellos no aceptan nuestras condiciones. Seguiremos negociando para lograr la paz”, señaló. Además, indicó que mantiene contacto “constantemente” con el presidente Donald Trump sobre el desarrollo del conflicto.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force, el 10 de abril de 2026, rumbo a Pakistán para mantener conversaciones sobre Irán (Jacquelyn Martin /AFP) JACQUELYN MARTIN - POOL

El funcionario estadounidense marcó que el principal punto de desacuerdo estuvo vinculado al programa nuclear iraní. “Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente”, expresó. En ese sentido, defendió la postura de su país al afirmar que las condiciones propuestas fueron “bastante flexibles” y que la delegación actuó de manera “complaciente”.

En cambio, desde el gobierno iraní atribuyeron el fracaso a la postura de Estados Unidos. Según se expresó, las negociaciones no prosperaron debido a “exigencias irrazonables” planteadas por la comitiva estadounidense. El régimen estuvo representado por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, habla en una conferencia de prensa semanal, en Teherán, Irán, el 16 de marzo de 2026 (Xinhua/Shadati) (ah) (rtg) (ce) Sha Dati - XinHua

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, cuyo gobierno actuó como mediador, instó a ambas partes a sostener el alto el fuego vigente. “Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego”, afirmó el funcionario en una declaración difundida por la televisión estatal.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, conversa con el jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Raza Naqvi, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, tras su llegada a Islamabad el 11 de abril de 2026 para reunirse con funcionarios iraníes. (Foto de Jacquelyn MARTIN / POOL / AFP) JACQUELYN MARTIN - POOL

Dar también señaló que su país continuará siendo mediador entre ambas naciones. “Pakistán ha tenido y continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América en los días venideros”, indicó, tras confirmar que las negociaciones concluyeron sin un acuerdo.

El conflicto que motivó las negociaciones se desató el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que derivó en una escalada militar en la región. En ese contexto, la tregua de dos semanas fue concebida como una instancia para intentar avanzar hacia una solución diplomática que, por el momento, no se concretó.

Con información de AP.