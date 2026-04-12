Por qué fracasaron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán
Las partes no lograron consensuar condiciones para darle fin al conflicto bélico; el país anfitrión del diálogo pidió sostener la tregua acordada
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Estados Unidos e Irán no lograron alcanzar un acuerdo tras largas horas de negociaciones en Islamabad, Pakistán. Las partes expusieron diferentes versiones sobre las causas del fracaso. Mientras Washington sostuvo que Teherán no se comprometió a abandonar el desarrollo de armas nucleares, el gobierno iraní atribuyó el resultado a “exigencias irrazonables” planteadas por la delegación estadounidense. El diálogo se desarrolló en el marco de una tregua de dos semanas.
De parte de Estados Unidos, el vicepresidente J. D. Vance afirmó en conferencia de prensa que “fueron 21 horas de charlas y lamentablemente no hubo acuerdo” y sostuvo que su país mostró disposición a negociar. “Nosotros somos flexibles, pero ellos no aceptan nuestras condiciones. Seguiremos negociando para lograr la paz”, señaló. Además, indicó que mantiene contacto “constantemente” con el presidente Donald Trump sobre el desarrollo del conflicto.
El funcionario estadounidense marcó que el principal punto de desacuerdo estuvo vinculado al programa nuclear iraní. “Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente”, expresó. En ese sentido, defendió la postura de su país al afirmar que las condiciones propuestas fueron “bastante flexibles” y que la delegación actuó de manera “complaciente”.
En cambio, desde el gobierno iraní atribuyeron el fracaso a la postura de Estados Unidos. Según se expresó, las negociaciones no prosperaron debido a “exigencias irrazonables” planteadas por la comitiva estadounidense. El régimen estuvo representado por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, cuyo gobierno actuó como mediador, instó a ambas partes a sostener el alto el fuego vigente. “Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego”, afirmó el funcionario en una declaración difundida por la televisión estatal.
Dar también señaló que su país continuará siendo mediador entre ambas naciones. “Pakistán ha tenido y continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América en los días venideros”, indicó, tras confirmar que las negociaciones concluyeron sin un acuerdo.
El conflicto que motivó las negociaciones se desató el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que derivó en una escalada militar en la región. En ese contexto, la tregua de dos semanas fue concebida como una instancia para intentar avanzar hacia una solución diplomática que, por el momento, no se concretó.
Con información de AP.
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